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Editorial: Gobernar con firmeza no es gobernar en secreto

Costa Rica necesita proteger información sensible de seguridad, pero no puede hacerlo mediante un decreto que contradice una ley vigente que la propia presidenta, siendo ministra, refrendó. La credibilidad empieza por la coherencia: no se puede firmar una ley de transparencia un día y firmar su antítesis al siguiente

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Por La Nación
22/06/2026, San José, Casa Presidencial, conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.
22/06/2026, San José, Casa Presidencial, conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves. (Jose Cordero/José Cordero)







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