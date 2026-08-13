Columnistas

El decreto de Laura Fernández sobre el secreto de Estado enfrenta límites constitucionales

Ese decreto, para adquirir validez, debe transformarse en ley de la República

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Por Rubén Hernández Valle
22/06/2026, San José, Casa Presidencial, conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.
La presidenta Laura Fernández y el ministro de Seguridad, Gerald Campos, declararon secreto de Estado cualquier información relacionada con la DIS, el Consejo de Seguridad y el grupo Fuerza Élite. (Jose Cordero/José Cordero)







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