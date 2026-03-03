Editorial

Editorial: Estados Unidos pisa el acelerador… hacia atrás

El fin de las regulaciones sobre los gases con efecto invernadero tendrá funestas consecuencias. Trump ha dado otro salto hacia atrás que golpeará la salud, el clima y la competitividad estadounidense

EscucharEscuchar
Por La Nación
Manifestación contra posturas ambientales de Donald Trump en Manhattan, Nueva York, en 2024. Rótulos aluden a eslóganes de campaña de Trump
Manifestación contra posturas ambientales de Donald Trump en Manhattan, Nueva York, durante la última contienda electoral. Las consignas de los rótulos aluden a los eslóganes de su campaña. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialTrumpcambio climáticogases de efecto invernaderodesregulación climática
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.