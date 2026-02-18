El Mundo

Ambientalistas demandan al gobierno de Trump por derogar normativa que protegía de gases de efecto invernadero

“Demandamos a Trump para impedirle reducir a cenizas el futuro de nuestros hijos con el fin de ofrecer un gigantesco regalo a las compañías petroleras”, dice abogado de ONG ambiental.

Por AFP
Carbon Mapper detecta emisiones de gases de efecto invernadero desde su satélite Tanager-1 en Pakistán, Sudáfrica y Texas, usando tecnología de la NASA.
Carbon Mapper detecta emisiones de gases de efecto invernadero desde su satélite Tanager-1 en Pakistán, Sudáfrica y Texas, usando tecnología de la NASA. (Canva)







