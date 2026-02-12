El Mundo

Trump elimina regulación que protegía de emisiones de gases de efecto invernadero

Revocación libera a la industria automovilística de aplicar regulaciones estrictas en materia de emisiones de gases. Científicos y ambientalistas se oponen.

EscucharEscuchar
Por AFP
Gran defensor del petróleo y el carbón, Donald Trump ha dado marcha atrás en materia climática desde su regreso al poder en enero de 2025.
Gran defensor del petróleo y el carbón, Donald Trump ha dado marcha atrás en materia climática desde su regreso al poder en enero de 2025. (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
gases de efecto invernaderocambio climáticocontaminaciónsalud públicaDonald TrumpEPAEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.