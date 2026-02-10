El Mundo

Casa Blanca desmantelará regulaciones ambientales y normativa sobre cambio climático

Trump derogará normativa contra el cambio climático en Estados Unidos y otras protecciones ambientales.

Por Fernando Chaves Espinach y AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el Desayuno Nacional de Oración en el Washington Hilton, en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el Desayuno Nacional de Oración en el Washington Hilton, en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. (SAUL LOEB/AFP)







Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

