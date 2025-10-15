ONU alerta del alza récord de CO₂ en la atmósfera durante el 2024

Humo saliendo de una central eléctrica de carbón cerca de Datong, en la provincia norteña china de Shanxi en China. La ONU pidió medidas urgentes para mitigar el lanzamiento de gases a la atmósfera (imagen ilustrativa). Fotografía:

Ginebra, Suiza. La concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera registró el año pasado un aumento sin precedentes, advirtió este miércoles la ONU, que pidió acciones urgentes para reducir las emisiones.

“En 2024 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera experimentó un incremento sin precedentes y marcó un nuevo máximo”, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en un informe.

Se trata del “mayor incremento desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957”, agregó esta agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La OMM precisó que los nuevos récords fueron alcanzados por los tres principales gases de efecto invernadero: el CO₂, el metano (CH4) y el óxido nitroso (N20).

En su informe anual, la agencia de la ONU señaló como responsables de estos aumentos las emisiones continuas de CO₂ provenientes de las actividades humanas y el incremento de los incendios forestales.

También citó la reducción de la absorción de CO₂ por los ecosistemas terrestres y los océanos, lo que amenaza con convertirse en un “círculo vicioso climático”.

Durante los años del fenómeno climático El Niño, como en 2024 (el año más cálido registrado), la eficiencia de los sumideros terrestres se reduce debido a la vegetación más seca e incendios forestales, como se observó en el Amazonas y el sur de África en 2024.

El aumento de la temperatura global provoca que los océanos absorban menos CO2​ debido a la disminución de la solubilidad (la capacidad de las sustancias para disolverse en agua de mar , siendo el agua el disolvente principal).

El año pasado también fue el más caluroso jamás registrado, superando el anterior récord de 2023, recordó la OMM.

“El calor atrapado por el CO₂ y otros gases de efecto invernadero amplifica las condiciones climáticas e intensifica los fenómenos meteorológicos extremos”, declaró en un comunicado la secretaria general adjunta de la agencia, Ko Barrett.

“Por lo tanto, es fundamental reducir las emisiones, no solo por nuestro clima, sino también por nuestra seguridad económica y el bienestar de la población”, añadió.

Este informe es el boletín anual de gases de efecto invernadero de la OMM y se publica para proporcionar información científica autorizada de cara a la próxima conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP 30).

La conferencia se celebrará en Belém, Brasil, en noviembre y buscará acelerar la acción climática.

La OMM enfatizó que reducir las emisiones es esencial no solo para el clima, sino también para la seguridad económica y el bienestar comunitario.