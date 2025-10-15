El Mundo

ONU alerta del alza récord de CO₂ en la atmósfera durante el 2024

Reporte también cita reducción de la absorción de CO₂ por los ecosistemas terrestres y los océanos

Por AFP y Juan Fernando Lara Salas
Humo saliendo de una central eléctrica de carbón cerca de Datong, en la provincia norteña china de Shanxi en China. La ONU pidió medidas urgentes para mitigar el lanzamiento de gases a la atmósfera (imagen ilustrativa). Fotografía: (GREG BAKER/AFP)







