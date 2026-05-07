Editorial

Editorial: Palantir y el riesgo democrático detrás de la vigilancia tecnológica

La amenaza del tecnofascismo dejó de ser surreal: hoy, el poder no se presenta con tanques, sino en forma de contratos de ‘software’ y plataformas de análisis de datos. Los gobiernos de América Latina están siendo cortejados por empresas que ofrecen eficiencia y seguridad a cambio de infraestructura de datos crítica

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Por La Nación
Palantir Technologies Inc. es una empresa estadounidense que cotiza en bolsa y desarrolla plataformas de integración y análisis de datos.
Palantir Technologies Inc. es uno de los contratistas más influyentes del gobierno estadounidense, con sistemas activos en control migratorio, inteligencia militar y análisis de datos de salud y bienestar social. (Shutterstock/Foto)







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