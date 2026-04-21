El Mundo

Premio Nobel advierte sobre el impacto de la IA en el futuro de la humanidad y el empleo

Padre de la IA nos revela ciertas precausiones que hay que tener al manipular la inteligencia artifical

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Por AFP
Geoffrey Hinton, pionero en inteligencia artificial y Premio Nobel de Física, conocido por su trabajo en redes neuronales.
Geoffrey Hinton, destacado pionero en el campo de la inteligencia artificial, reconocido con el Premio Nobel de Física por su contribución al desarrollo de redes neuronales. (AARON VINCENT ELKAIM/NYT)







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