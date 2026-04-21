Premio Nobel advierte sobre el impacto de la IA en el futuro de la humanidad y el empleo

Geoffrey Hinton, destacado pionero en el campo de la inteligencia artificial, reconocido con el Premio Nobel de Física por su contribución al desarrollo de redes neuronales.

Ginebra, Suiza El pionero de la inteligencia artificial (IA) Geoffrey Hinton, premio Nobel de física en 2024, insistió el martes en la necesidad de regular de forma estricta esta tecnología al alertar que no está claro si la humanidad podrá coexistir con ella.

Hinton, considerado uno de los “padres de la IA”, dijo en la Conferencia Digital World 2026, en Ginebra, que se deben fortalecer los marcos de gobernanza y las salvaguardias éticas en torno a la IA.

Advirtió que las enormes inversiones en esa tecnología estaban convenciendo al público de que regular la IA era equivalente a frenar el progreso.

Aquellos que se oponen dicen que una “IA no regulada es como el acelerador, y la regulación como un freno”, dijo el experto ganador del Nobel, junto a John Hopfield, por su trabajo pionero sobre redes neuronales artificiales, que abrió el camino al desarrollo de la inteligencia artificial.

“Quieren un auto muy veloz pero sin volante”, explicó.

Hinton también advirtió sobre el impacto de la IA en la pérdida de empleos. La tecnología sin duda puede mejorar la productividad en áreas como la atención en salud, donde siempre faltan profesionales.

Pero en otros sectores, como en servicio al cliente la inteligencia artificial ya puede hacer el trabajo tan bien como las personas y pronto lo hará mejor, dijo.

“No sabemos si podemos coexistir con una IA superinteligente”, dijo el experto de 78 años. “Pero la estamos construyendo”.

Y “si llegamos a tenerla, será capaz de hacer cualquier trabajo intelectual”, dijo al estimar que “incluso si se crean nuevos empleos, la IA será una forma más barata de ejecutarlos”, afirmó.

Los seres humanos “todavía tenemos mucho control”, dijo, y subrayó que “debemos tener cuidado de construirla para que nos permita seguir existiendo y vivir en armonía”.