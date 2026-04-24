Peter Thiel, fundador de PayPal junto a Elon Musk: compró una mansión en Latinoamérica y pagó un precio récord

Peter Thiel invirtió cerca de $12 millones en una mansión en Barrio Parque y refuerza su vínculo con Argentina y su gobierno.

El empresario estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal, compró una mansión en uno de los sectores más exclusivos de Buenos Aires, Argentina por un monto cercano a los $12 millones. La propiedad se ubica en Barrio Parque, una zona de alta demanda inmobiliaria en la capital argentina.

La adquisición ocurrió en medio de la visita del magnate a Argentina. El viaje coincidió con reuniones con el gobierno de Javier Milei. Ese mismo día, el presidente restringió el acceso a periodistas acreditados en Casa Rosada.

En un inicio, trascendió que Thiel alquilaría la vivienda por dos meses. Sin embargo, la inmobiliaria a cargo confirmó que la operación fue una compra realizada en tiempo récord.

La vivienda perteneció al financista Juan Ball, quien reside gran parte del año en Estados Unidos. Luego pasó a manos de otro propietario estadounidense. La operación se habría facilitado por contactos vinculados al comprador.

Un elemento llamativo es la ubicación. La mansión está frente a la residencia de la presentadora argentina Susana Giménez.

Características de la propiedad

La casa supera los 1.600 m². Cuenta con seis dormitorios. Incluye amplios salones y una cava de vinos. La propiedad pasó por una modernización integral. Se utilizaron materiales de alta gama. Varias piezas fueron importadas.

La operación la gestionó JdC Propiedades. Esta firma se especializa en inmuebles premium.

Barrio Parque destaca por su arquitectura y su entorno. La zona tiene oferta limitada y alta demanda. Se ubica cerca del Museo Malba y del Paseo Alcorta. Forma parte de Palermo Chico.

El sector tiene más de 110 años de historia. Es un Área de Protección Histórica. Existen normas estrictas de construcción. No se permiten torres.

Históricamente, estas residencias pertenecieron a familias aristocráticas. Algunas funcionan como sedes diplomáticas.

Quién es Peter Thiel

Thiel posee un patrimonio cercano a los $27.000 millones. Tiene 58 años. Cofundó PayPal en 1998. La plataforma fue adquirida por eBay.

En 2004 invirtió $500.000 en Facebook. Esa decisión generó retornos millonarios.

También es cofundador de Palantir Technologies. La empresa desarrolla plataformas de análisis de datos. Tiene contratos con agencias de defensa e inteligencia de Estados Unidos.

El empresario mantiene vínculos con el gobierno argentino. Según fuentes diplomáticas, consideró que las ideas de Milei tienen relevancia global.

Thiel llegó al país en su jet privado. Se instaló en la propiedad. Planea permanecer al menos dos meses. Mantiene una agenda con reuniones políticas y empresariales.

La compra sugiere que el magnate podría visitar Argentina con mayor frecuencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.