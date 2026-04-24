Viva

Peter Thiel, fundador de PayPal junto a Elon Musk: compró una mansión en Latinoamérica y pagó un precio récord

El cofundador de PayPal adquirió una residencia de lujo en una operación rápida y en una de las zonas más exclusivas

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Peter Thiel invirtió cerca de $12 millones en una mansión en Barrio Parque y refuerza su vínculo con Argentina y su gobierno.
Peter Thiel invirtió cerca de $12 millones en una mansión en Barrio Parque y refuerza su vínculo con Argentina y su gobierno. (KANAME YONEYAMA/LN Argentina)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPeter ThielElon MuskArgentina
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.