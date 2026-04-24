El Mundo

Palantir se quita la máscara, o cómo el ‘tecnofascismo’ ya no es solo el miedo de unos cuantos

Manifiesto publicado por empresa tecnológica despierta temores de vigilancia masiva, control militar y desmantelamiento democrático.

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Por Fernando Chaves Espinach
Manifestantes reclaman por uso de Palantir para reforzar esfuerzos de la policía migratoria de ICE para ubicar migrantes en Estados Unidos.
Manifestantes reclaman por uso de Palantir para reforzar esfuerzos de la policía migratoria de ICE para ubicar migrantes en Estados Unidos. (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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