Sucesos

Fiscalía revisará 15 celulares por el caso UPAD, incluido lo decomisado a Carlos Alvarado

En este caso se investiga una supuesta violación de datos privados de los habitantes

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Por Sebastián Sánchez
develación del retrato del expresidente Carlos Alvarado Quesada.
El expresidente Carlos Alvarado es investigado por la creación de la UPAD. Atrás, su esposa, la diputada electa, Claudia Dobles. (Marvin Caravaca)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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