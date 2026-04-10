Sucesos

OIJ inicia revisión de celulares y computadoras del expresidente Carlos Alvarado por caso UPAD

A raíz de este caso, Casa Presidencial fue allanada en el 2020

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Por Sebastián Sánchez
develación del retrato del expresidente Carlos Alvarado Quesada.
Expresidente Carlos Alvarado Quesada aún es investigado por el caso UPAD. (Marvin Caravaca)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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