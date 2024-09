Editorial: El Minae impone un ‘parque del agua’

El 6 de febrero de 1975, Lorne Pringle Ross Ashey y Agnes May Spencer acordaron con el Estado la donación de su propiedad de 54 hectáreas en Santa Ana para la conservación de la naturaleza y la creación del nuevo Parque Zoológico y Botánico Nacional. Si el texto de la carta de intenciones no bastara, la voluntad de los donantes se hace inequívoca, además, por las prácticas de conservación de la naturaleza promovidas cuando todavía la donación no se había concretado.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌