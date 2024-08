¿Hasta cuándo abusarás, Pilar, de nuestra paciencia?

Cuando en 1975 Lorne Pringle Ross Ashey y Agnes May Spencer llegaron a un acuerdo con el Estado para que parte de sus tierras fueran destinadas a la conservación de la naturaleza en el valle de Santa Ana, no imaginaron que 50 años después, en el 2024, nuestros gobernantes no hubieran todavía cumplido a cabalidad con su deseo y que una diputada de gobierno, Pilar Cisneros Gallo, estaría tratando de destruir esa finca y convertirla en algo que ellos nunca quisieron.

