Editorial: Con el fin del tratado START II, hemos entrado en una fase de alto riesgo nuclear

La expiración del tratado ruso-estadounidense START II, un bastión simbólico contra la proliferación nuclear, es una noticia de extrema gravedad. Lo que, en apariencia, puede parecer un asunto que solo atañe a las hiperpotencias, en realidad nos afecta a todos y las consecuencias podrían ser inimaginables

Por La Nación
Misiles nucleares
El START II, acordado en 2010 y extendido por cinco años en 2021, limitó tanto el número de ojivas nucleares consideradas “estratégicas” –en esencia intercontinentales–, como el de sus sistemas de lanzamiento o transporte. (Shutterstock/Imagen)







