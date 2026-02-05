Expira el último tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia y se debilita el control de armas

El presidente ruso, Dmitri Medvédev (der.), estrecha la mano del presidente estadounidense, Barack Obama (izq.), durante una conferencia de prensa tras la firma de un histórico tratado de desarme nuclear en el Castillo de Praga, Praga, el 8 de abril de 2010. Fotografía:

Washington, Estados Unidos. El último tratado de control y no proliferación de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, conocido como Nuevo START, expiró este jueves 5 de febrero, marcando el fin de una era en la arquitectura de seguridad heredada de la Guerra Fría y dejando a las dos mayores potencias nucleares del mundo sin límites formales sobre sus arsenales estratégicos.

El acuerdo dejó de estar vigente, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump no diera seguimiento a la propuesta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de prorrogarlo por un año. Washington ha sostenido que cualquier nuevo pacto de control armamentístico debe incluir a China, una condición que Pekín ha rechazado.

Con la expiración del Nuevo START, Moscú y Washington ya no están obligados a respetar los topes que limitaban a 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas por país, ni a someterse a inspecciones recíprocas, un mecanismo clave de verificación que, de hecho, se encontraba suspendido desde 2023.

Rusia y Estados Unidos concentran conjuntamente más del 80% de las ojivas nucleares del planeta, en un contexto en el que los acuerdos de control de armas se han ido erosionando progresivamente.

China, por su parte, ha incrementado con rapidez su arsenal, estimado en 550 lanzadores estratégicos, frente a los cerca de 800 que poseen cada uno de los dos antiguos rivales de la Guerra Fría. Reino Unido y Francia, aliados de Washington, suman alrededor de 100.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la expiración del tratado como un “momento grave para la paz y la seguridad internacional” y urgió a Estados Unidos y Rusia a “regresar a la mesa de negociaciones sin demora” para acordar un marco sucesor.

Desde la OTAN, un funcionario que solicitó anonimato llamó a la “moderación y la responsabilidad”, al tiempo que criticó la “retórica nuclear irresponsable de Rusia” y advirtió sobre la rápida expansión del arsenal chino.

China también lamentó el fin del tratado, pero dejó claro que no participará por ahora en eventuales negociaciones.

“Las capacidades nucleares de China están a una escala totalmente distinta a las de Estados Unidos y Rusia”, afirmó el portavoz de la cancillería, Lin Jian, quien instó a Washington a reanudar el diálogo estratégico con Moscú.

Temor a una nueva carrera armamentista

Organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de los bombardeos atómicos de 1945 en Japón expresaron su preocupación por el riesgo de una nueva escalada nuclear.

Tarumi Tanaka, copresidente del grupo Nihon Hidankyo, advirtió que el mundo podría encaminarse “hacia la destrucción” si no se restablecen límites claros al armamento nuclear.

La coalición internacional de ONG ICAN pidió a Estados Unidos y Rusia comprometerse públicamente a respetar los límites del Nuevo START mientras se negocia un nuevo acuerdo, y el papa León XIV alertó sobre el peligro de una “nueva carrera armamentística”.

Rusia reconoció el fin de su vinculación al tratado, pero aseguró que actuará con “prudencia y responsabilidad” y que sigue abierta a negociar para garantizar la estabilidad estratégica. “Consideramos que esto es negativo”, admitió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio reiteró que no habrá un nuevo acuerdo sin la inclusión de China, argumentando que el crecimiento de su arsenal hace inviable cualquier esquema de control de armas que la excluya.