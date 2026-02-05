El Mundo

Expira el último tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia y se debilita el control de armas

Moscú y Washington ya no están obligados a respetar topes que limitaban a 1.550 las ojivas nucleares por país, ni a inspecciones recíprocas

Por AFP
El presidente ruso, Dmitri Medvédev (der.), estrecha la mano del presidente estadounidense, Barack Obama (izq.), durante una conferencia de prensa tras la firma de un histórico tratado de desarme nuclear en el Castillo de Praga, Praga, el 8 de abril de 2010. Fotografía:
Tratado nuclear Estados Unidos RusiaNuevo STARTArmas nuclearesControl de armas nuclearesNo proliferación de armas nuclearesEstados UnidosRusia
Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

