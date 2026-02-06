El Mundo

Rusia exige incluir a Francia y Reino Unido en nuevas negociaciones nucleares con Estados Unidos

Rusia afirmó que solo participará si Francia y Reino Unido, aliados de Washington en OTAN y potencias atómicas, también son parte del diálogo

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta fotografía de la Fuerza Aérea de EE. UU. muestra un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado durante su lanzamiento durante una prueba de desarrollo el 5 de febrero de 2020 en la Base Aérea Vandenberg, California. Fotografía:
Esta fotografía de la Fuerza Aérea de EE. UU. muestra un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado durante su lanzamiento durante una prueba de desarrollo el 5 de febrero de 2020 en la Base Aérea Vandenberg, California. Fotografía: (CLAYTON WEAR/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RusiaNegociaciones nuclearesControl de armasNuevo STARTEstados Unidos Francia Reino Unido
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.