Irán desafía a Trump: canciller afirma que no cederá en el enriquecimiento de uranio, incluso en caso de ‘guerra’

Abás Araqchi advirtió que Teherán mantendrá su programa nuclear, pese a la presión militar de Estados Unidos

Por AFP
Irán y Estados Unidos iniciaron conversaciones en Omán el 6 de febrero, mientras Washington se negó a descartar una acción militar contra la república islámica por su represión mortal de protestas masivas.
El canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que Teherán mantendrá su programa nuclear, pese a la presión militar de Estados Unidos. Foto: (-/AFP)







