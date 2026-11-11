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Editorial

Editorial: El diálogo entre Laura Fernández y Patricia Vargas tendrá pronto su prueba de fuego: el presupuesto 2027

La reunión del lunes entre las presidentas de la República y la Corte Plena genera un prudente optimismo. Su prueba será inmediata: que el oficialismo renuncie a violentar, vía presupuesto, la autonomía judicial

La presidenta de la República, Laura Fernández, recibió a la presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas, a su llegada a la Casa Presidencial, para la primera reunión entre ambas jerarcas.
La presidenta de la República, Laura Fernández (der.), recibió a la presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas, a su llegada a la Casa Presidencial, el lunes 9 de noviembre. Rafael Pacheco Granados
La Nación