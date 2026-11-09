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Política

Presidente a. i. de Sala Constitucional ordena frenar votación en segundo debate del Presupuesto Nacional 2027

Medida fue ordenada esta tarde a raíz de una solicitud de medida cautelar presentada por la presidenta de la Corte Plena, Patricia Vargas

Fernando Cruz, como presidente interino de la Sala Constitucional, acogió la medida urgentísima solicitada por la presidenta de la Corte Plena, Patricia Vargas.
Fernando Cruz, como presidente interino de la Sala Constitucional, acogió la medida urgentísima solicitada por la presidenta de la Corte Plena, Patricia Vargas. Sala Constitucional
Aarón Sequeira