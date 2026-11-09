Presidente a. i. de Sala Constitucional ordena frenar votación en segundo debate del Presupuesto Nacional 2027

La Sala Constitucional ordenó este lunes frenar la votación en segundo debate del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2027.

La medida fue ordenada por Fernando Cruz, en calidad de presidente interino, a raíz de una solicitud de medida cautelar urgentísima presentada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, este mismo lunes.

A pesar de esa orden, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, dio inicio a la discusión y los diputados del Bloque Democrático pidieron la palabra para señalar que la notificación había llegado desde las 4:28 p. m.

No obstante, ella ignoró toda advertencia y siguió adelante, incluso diciendo que si nadie hablaría por el fondo, entonces daría por discutido el proyecto y lo sometería a votación.

Cuestionada por el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, dijo a las 4:48 p. m. que no había recibido ninguna notificación oficial en su correo.

Nuevamente, el jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, le advirtió que estaba incurriendo en un desacato al ignorar esa orden de la Sala Constitucional y que la fracción liberacionista no sería cómplice de lo que ella estaba haciendo.

Entonces, finalmente anunció que había recibido la notificación en físico, en ese momento, al ser las 4:53 p. m., y ya leyó. Posteriormente, decretó un receso para que lo “equipo de asesores” analizara lo ordenado.

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