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Política

Yara Jiménez rechaza necesidad de 38 votos para aprobar normas que congelan ¢30.000 millones al Poder Judicial; oposición apela y PPSO aplasta reclamo

Presidenta legislativa emitió una resolución donde señaló que no hubo consulta oficial del Congreso a la Corte, por lo que rechaza criterio que advierte afectación al Poder Judicial y necesidad de 38 votos

Plenario, Asamblea Legislativa
La presidenta legislativa, Yara Jiménez, niega que el Presupuesto 2027 requiera 38 votos por las normas que afectan al Poder Judicial. En la foto, con el primer secretario del Directorio, Gerald Bogantes. Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira