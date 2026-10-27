AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Diputados del PLN y del Frente Amplio consultan ante la Sala Constitucional recorte al presupuesto de las universidades en 2027

Legisladores señalan que se violenta la Constitución tras la aprobación de una moción del oficialismo que retira fondos pactados con universidades públicas

Diputados consultaron a la Sala Constitucional rebaja de ¢8.048 millones al presupuesto universitario 2027.
Diputados consultaron a la Sala Constitucional rebaja de ¢8.048 millones al presupuesto universitario 2027. Rafael Pacheco Granados / Jose Cordero

Marianela Arias Vilchez y Aarón Sequeira

La fracción del Frente Amplio (FA) y cinco diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) presentaron una Consulta Legislativa Facultativa de Constitucionalidad ante la Sala Constitucional por el recorte de ¢8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Este recorte se efectuó por medio de una moción en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2027, tramitado bajo el Expediente 25.754.

Los diputados pretenden que la Sala determine si el recorte es constitucional. (Jose Cordero)