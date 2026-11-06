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Política

PPSO aprueba Presupuesto Nacional 2027 en medio de críticas de oposición por recortes a universidades y fondos congelados al Poder Judicial

Oposición asegura que el gobierno pretende sabotear al Poder Judicial y a las universidades públicas a través de la disminución de sus autorizaciones de gasto

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La fracción del PPSO defendió la propuesta del gobierno para los gastos del 2027. Esteban Rojas/Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira