Magistrada constitucional ordena suspender discusión y votación de Presupuesto 2027 mientras se resuelve consulta sobre recortes al FEES

La magistrada Ingrid Hess, de la Sala Constitucional, ordenó suspender totalmente la discusión y votación del Presupuesto Ordinario 2027, como medida cautelar urgentísima solicitada por las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA), mientras se resuelve la consulta presentada sobre los recortes al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES).

Así consta en la notificación presentada en la Asamblea Legislativa, y tomada este lunes a las 6 p. m., donde se explica que se trata de una medida urgentísima relacionada con la consulta conjunta de esas dos fracciones presentada el 27 de octubre ante el tribunal constitucional, y que se tramita bajo expediente 26-040155-0007-CO.

La decisión fue notificada en el Congreso a las 6:28 p. m. y, de hecho, habría llevado a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, a levantar apresuradamente la sesión del plenario, pues la nueva orden desarmó el argumento que ella y la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), expuesto más temprano, frente a la orden del presidente a. i. de la Sala Constitucional, Fernando Cruz.

Cuando los diputados del Bloque Democrático le exigieron, poco antes de las 5 p. m., que suspendiera el segundo debate porque Cruz lo ordenó, al acoger la solicitud de medida cautelar urgentísima solicitada por la presidenta de la Corte, Patricia Vargas, Yara Jiménez alegó que esa medida solo suspendía la votación.

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