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Política

Magistrada constitucional ordena suspender discusión y votación de Presupuesto 2027 mientras se resuelve consulta sobre recortes al FEES

En una gestión aparte de la planteada por la presidenta de la Corte, Patricia Vargas, la magistrada Ingrid Hess ordenó la suspensión total del trámite parlamentario del proyecto

Plenario Legislativo
A las 6:34 p. m., la presidenta legislativa, Yara Jiménez, levantó la sesión del plenario, después de recibir una segunda orden de la Sala constitucional, donde le exigió suspender la discusión del Presupuesto Nacional 2027. Rafael Pacheco Granados
Aarón Sequeira