Inicia reunión entre Laura Fernández y Patricia Vargas en Casa Presidencial; así fue el recibimiento (fotos y video)

La reunión entre las presidentas de los poderes Ejecutivo y Judicial, Laura Fernández y Patricia Vargas, comenzó este lunes pasadas las 12:30 p. m. El encuentro abre una nueva etapa en la relación entre ambos poderes, tras el cambio de mando en la Corte Suprema de Justicia.

Tanto Fernández como Vargas ingresaron juntas a la Casa Presidencial, donde saludaron a los medios de comunicación apostados ahí. Ambas indicaron que darían declaraciones al final del almuerzo, e invitaron a los fotógrafos y camarógrafos a subir al despacho para tomar algunas imágenes.

Patricia Vargas Gonzále llegó este lunes 9 de noviembre a Casa Presidencial, donde fue recibida por la mandataria Laura Fernández.

Vargas asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el 26 de octubre. La magistrada de la Sala III adelantó que aprovechará la reunión para proponer a Fernández que se retomen los encuentros entre las presidencias de los supremos poderes de la República.

Vargas propuso que el próximo encuentro se realice el 20 de noviembre en el Poder Judicial. Destacó que tendría un significado especial, pues por primera vez las presidencias de los tres poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones están encabezadas por mujeres.

Fernández y Vargas sostendrán un almuerzo en el cual discutirán asuntos de interés para ambas. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Entre los principales asuntos que Vargas pretende abordar con Fernández se encuentran las normas de ejecución presupuestaria incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional de 2027, que, según el Poder Judicial, limitarían el acceso a recursos necesarios para su funcionamiento.

La presidenta de la Corte también solicitará el respaldo de Fernández para impulsar proyectos de ley promovidos por el Poder Judicial que se encuentran en trámite en la Asamblea Legislativa, particularmente iniciativas destinadas a combatir la corrupción y agilizar los procesos penales.