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Política

Inicia reunión entre Laura Fernández y Patricia Vargas en Casa Presidencial; así fue el recibimiento (fotos y video)

El encuentro ocurre dos semanas después de que Vargas asumiera la presidencia de la Corte Suprema de Justicia

La presidenta de la República, Laura Fernández, recibió a la presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas, a su llegada a la Casa Presidencial, para la primera reunión entre ambas jerarcas.
La mandataria Laura Fernández, recibió a la presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas, a su llegada a la Casa Presidencial, para la primera reunión entre ambas jerarcas. Rafael Pacheco Granados

Lucía Astorga y Cristian Mora