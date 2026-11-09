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Política

Laura Fernández y Patricia Vargas, nueva presidenta de la Corte, se reunirán este lunes: vea los temas que abordarán

Patricia Vargas pondrá sobre la mesa las restricciones al presupuesto judicial y planteará retomar los encuentros entre los supremos poderes

Laura Fernández y Patricia Vargas
La presidenta de la República, Laura Fernández, recibirá este lunes 9 de noviembre a Patricia Vargas, nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, para abordar asuntos presupuestarios y la coordinación entre ambos poderes. La Nación
Cristian Mora