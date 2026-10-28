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Política

Patricia Vargas y Laura Fernández acuerdan reunirse. Presidenta de la Corte le hará una propuesta a la mandataria

Jerarcas de los poderes Ejecutivo y Judicial se reunirán el próximo lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial

La presidenta de la Corte, Patricia Vargas, se reunirá con la mandataria Laura Fernández.
La presidenta de la Corte, Patricia Vargas, se reunirá con la mandataria Laura Fernández. La Nación
Sebastián Sánchez

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, y la presidenta de la República, Laura Fernández, se reunirán el próximo lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial.

Así lo informó el Poder Judicial en un comunicado de prensa, en el que confirmó que Vargas aceptó la invitación de la mandataria.

Los despachos se pondrán de acuerdo en la dinámica de la cita y los temas a tratar.