Patricia Vargas y Laura Fernández acuerdan reunirse. Presidenta de la Corte le hará una propuesta a la mandataria

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, y la presidenta de la República, Laura Fernández, se reunirán el próximo lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial.
Así lo informó el Poder Judicial en un comunicado de prensa, en el que confirmó que Vargas aceptó la invitación de la mandataria.
Los despachos se pondrán de acuerdo en la dinámica de la cita y los temas a tratar.
Jerarca del Poder Judicial hará propuesta
La presidenta de la Corte anunció que aprovechará el encuentro para invitar formalmente a Fernández a retomar las reuniones entre las presidencias de los supremos poderes.
La convocatoria se extenderá a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y a la jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora. Esas reuniones tendrán como sede el Poder Judicial. Aún no se ha definido la fecha.
Reunión tras meses de ruptura
Vargas asumió el pasado lunes 26 de octubre como la presidenta número 58 de la Corte Suprema. Es la segunda mujer en la historia en asumir este cargo.
Las reuniones entre los jerarcas del Poder Judicial y Ejecutivo se suspendieron luego de que el expresidente de la Corte, Orlando Aguirre, rechazará las invitacionespor posibles afectaciones a la independencia judicial.
“No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial. Se trata de preservar la condición que le permite cumplir su cometido: actuar y decidir conforme a derecho, sin más sujeción que la Constitución y la ley”, aseveró en aquel momento Aguirre.
El entonces presidente de la Corte fijó los criterios esenciales para el diálogo: cumplimiento del financiamiento de la justicia, buena fe, respeto, disposición real a escuchar, reglas claras y el pleno reconocimiento de las competencias de cada poder.
La tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo no ha parado de aumentar, tras los anuncios de recortes y restricciones presupuestarias de casi ¢30.000 millones dentro del presupuesto ordinario 2027, impuestas por el gobierno y refrendadas por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).