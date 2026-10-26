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Política

Patricia Vargas, nueva presidenta de la Corte, defiende que el Poder Judicial solo pide los recursos necesarios para funcionar y fija condiciones para el diálogo

Vargas será la segunda mujer en la historia en presidir la Corte. Esto dijo en su primera conferencia de prensa

Corte Suprema de Justicia elige su presidente número 58
Patricia Vargas será la presidenta 58 en la historia del Poder Judicial, la segunda mujer en 200 años. Rafael Pacheco Granados
Sebastián Sánchez

La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, defendió que el Poder Judicial no busca un aumento de recursos, sino contar con el presupuesto necesario para garantizar su funcionamiento.

“El Poder Judicial sigue en la línea que ya inició: una defensa del presupuesto que necesitamos para trabajar. No estamos pidiendo más, es el presupuesto que necesitamos para funcionar”, afirmó Vargas.

La magistrada añadió que esa defensa se hará “por las vías legales que el ordenamiento jurídico nos da”. La jerarca apuntó que trabajan en un “plan b”, aunque confía en las acciones judiciales que interpusieron.