Patricia Vargas elegida presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la segunda mujer en el cargo en 200 años de historia

Cuatro magistrados se disputarán la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, luego de que Orlando Aguirre completara su periodo de cuatro años.

Vanessa Loaiza N., Lucía Astorga y Cristian Mora

actualizaciones

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Una votación pública facilitó la rápida elección de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia.








Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Lo más leído por suscriptores