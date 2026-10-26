Patricia Vargas elegida presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la segunda mujer en el cargo en 200 años de historia

Una votación pública facilitó la rápida elección de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

En la quinta ronda de votaciones, Patricia Vargas González, magistrada de Sala III, obtuvo los 12 apoyos para convertirse en la cabeza de la Corte Plena por los próximos cuatro años, en sustitución de Orlando Aguirre.

Vargas, de 52 años, es magistrada propietaria desde 2023.

Se impuso a los otros candidatos: Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y magistrada de la Sala I; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III) y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, de Sala III.

Siga en este enlace todos los detalles del proceso que se resolvió en menos tiempo del previsto.

Juramentación de Patricia Vargas

12:31 p. m. Patricia Vargas elegida presidenta de la Corte Copiado!

Patricia Vargas González, magistrada de la Sala III, obtuvo los 12 votos necesarios para convertirse en presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La segunda mujer en 200 años de historia, después Zarela Villanueva.

Le dieron su apoyo los magistrados: Jorge Leiva Poveda, Carlos Guillermo Zamora Campos, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Jorge Olaso Álvarez, Ingrid Hess Herrera, Aisen Herrera López, Paul Rueda Leal, Julia Varela Araya y Fernando Castillo Víquez y Fernando Cruz Castro. Ella votó por sí misma.

12:29 p. m. Un micrófono abierto Copiado!

El magistrado constitucionalista Jorge Araya dejó el micrófono abierto donde dijo: “Va a quedar Patricia Vargas”, quien, hasta ahora, acumula 10 votos, dos menos de los necesarios para quedar elegida.

12:25 p. m. Se reinicia la sesión y la cuarta ronda de votación Copiado!

Patricia Vargas: 10 votos

Patricia Solano: 5 votos

Gerardo Rubén Alfaro: 4 votos

Damaris Vargas: 4 votos

11:53 a. m. Tercera ronda sin presidente. Suspenden la sesión Copiado!

10 votos para Patricia Vargas, cinco para Patricia Solano, cuatro para Gerardo Rubén Alfaro y tres para Damaris Vargas.

De acuerdo al protocolo, la sesión se suspende temporalmente y se retoma para dos rondas más. Si no hay humo blanco, la elección continuaría la próxima semana.

Reuniones de los magistrados al término de la tercera ronda infructuosa de votaciones. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

Reuniones de los magistrados al término de la tercera ronda infructuosa de votaciones. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

Patricia Vargas acumula 10 votos al cierre de la tercera ronda de votaciones. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

11:51 a. m. Segunda ronda tampoco dio resultados definitivos Copiado!

La votación quedó así: 10 votos para Patricia Vargas, tres para Damaris Vargas, cinco para Patricia Solano y cuatro para Gerardo Rubén. Alfaro.

El desglose es el siguiente:

Patricia Vargas González, 10 votos:

Carlos Guillermo Zamora Campos ,Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Jorge Olaso Alvarez, Fernando Castillo Víquez, Ingrid Hess Herrera, Patricia Vargas González, Luis Guillermo Rivas Loaiciga, Aisen Herrera López, Fernando Cruz Castro y Jorge Leiva Poveda.

Patricia Solano Castro, 5 votos:

Paul Rueda Leal, Julia Varela Araya, Jorge Araya Garcia, Orlando Aguirre Gomez, Patricia Solano Castro.

Gerardo Alfaro Vargas, 4 votos:

Iris Rocio Rojas Morales, Rafael Segura Bonilla, Roxana Chacón Artavia, Gerardo Rubén Alfaro Vargas.

Damaris Vargas Vásquez, 3 votos:

Anamari Garro Vargas, Damaris Vargas Vazquez y Luis Fdo. Salazar Alvarado.

11:46 a. m. Primera ronda infructuosa Copiado!

En la primera ronda de votaciones, Damaris Vargas obtuvo tres votos, Gerardo Rubén Alfaro, cuatro; Patricia Solano, seis y Patricia Vargas, 10. Nadie alcanzó los 12 votos mínimos para elegirse.

Rafael Segura apoyó a Gerardo Rubén Alfaro. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

En las primeras dos rondas, Luis Fernando Salazar votó por Damaris Vargas. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

11:31 a. m. Primera ronda de votaciones en desarrollo Copiado!

A esta hora, los magistrados Roxana Chacón y Rafael Segura dieron su voto razonado en favor de Gerardo Rubén Alfaro; mientras que Julia Varela acuerpó a Patricia Solano.

11:16 a. m. Orlando Aguirre abre el proceso de votación Copiado!

El magistrado Orlando Aguirre abre el espacio para iniciar la primera ronda de votación. Varios magistrados proponen razonar su voto.

Orlando Aguirre preside la sesión y abre espacio para que los magistrados voten, incluso con un razonamiento previo. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

11:03 a. m. Magistrados debaten si una mujer debería asumir la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia Copiado!

El magistrado Paul Rueda consultó a los cuatro aspirantes a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la importancia de la equidad de género en la elección, tomando en cuenta que los cuatro órganos del Poder Judicial están encabezados por hombres.

Rueda preguntó si, en caso de que ninguna candidatura obtuviera los votos necesarios y fuera preciso negociar, mantendrían su posición sobre la conveniencia de que una mujer asumiera la Presidencia de la Corte.

Patricia Solano reiteró que, en los 200 años de historia del Poder Judicial, solo una mujer ha ocupado su Presidencia. Sostuvo que, si desde la institución se defiende la equidad de género, ese compromiso debe reflejarse en hechos. Por ello, afirmó que considera necesario que una mujer asuma el cargo.

Por su parte, Damaris Vargas cuestionó si la pregunta podría implicar un adelanto de criterio sobre la elección y señaló que las posiciones deberían definirse a partir del debate y las respuestas de las candidaturas.

Vargas reconoció las capacidades de Gerardo Rubén Alfaro, pero destacó que la presencia de mujeres en las magistraturas es resultado de las luchas por la igualdad de género en Costa Rica. Añadió que acceder a estos cargos es especialmente difícil para las mujeres, quienes enfrentan un escrutinio público más exigente.

Patricia Vargas señaló que, conforme se asciende en los puestos de mayor jerarquía del Poder Judicial, disminuye la representación femenina. Indicó que las mujeres que han alcanzado esos cargos conocen las dificultades que implica avanzar profesionalmente dentro de la institución.

10:56 a. m. Fernando Cruz consulta sobre responsabilidad del Ejecutivo ante obstáculos al Poder Judicial Copiado!

El magistrado Fernando Cruz consultó a los cuatro aspirantes a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el alcance del artículo 149 de la Constitución Política, que establece responsabilidades conjuntas para el presidente de la República y los ministros de Gobierno cuando impidan o entorpezcan las funciones del Poder Judicial, entre otros supuestos.

Cruz planteó la pregunta en el contexto de los problemas presupuestarios que enfrenta el Poder Judicial y las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa que afectan a la institución.

Gerardo Rubén Alfaro consideró que la disposición constitucional contempla responsabilidades generales y políticas. Señaló que, si se determina que una persona que ejerce la Presidencia de la República ha impedido o entorpecido las funciones del Poder Judicial, deberán impulsarse las acciones correspondientes para establecer eventuales responsabilidades políticas, civiles o penales.

Por su parte, Patricia Vargas sostuvo que se trata de una norma general y que las posibles responsabilidades deben tramitarse mediante los procedimientos específicos. Explicó que, si se considera que existe un delito, correspondería actuar por medio del Ministerio Público, mientras que otras responsabilidades deberían abordarse por las vías respectivas.

Damaris Vargas señaló que el artículo constitucional no especifica el tipo de responsabilidad que establece. Sin embargo, por su contenido, consideró que podría tratarse de una responsabilidad política, aunque indicó que sería necesario determinar su alcance.

Finalmente, Patricia Solano destacó que los constituyentes contemplaron desde hace décadas una disposición para responder ante situaciones que pudieran afectar el funcionamiento de las instituciones.

Aunque coincidió en que algunos apartados de la norma tienen un carácter general, sostuvo que también podría interpretarse que el presidente de la República y el ministro correspondiente deben responder personalmente por los daños ocasionados a terceros cuando se obstaculizan determinadas funciones institucionales.

Solano relacionó esta disposición con las garantías de independencia financiera del Poder Judicial y consideró que la Constitución previó mecanismos de responsabilidad ante posibles afectaciones a su funcionamiento.

Solo el magistrado constitucional Jorge Araya está siguiendo la sesión de manera remota. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

10:48 a. m. Aspirantes debaten si la Corte debe seguir juzgando a miembros de los supremos poderes Copiado!

Durante el periodo de preguntas, el magistrado de la Sala Tercera, Rafael Segura, planteó a los cuatro aspirantes a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia el tema del juzgamiento penal de los miembros de los supremos poderes.

Patricia Vargas consideró que el modelo actual presenta distorsiones dentro del proceso penal. Aunque defendió la necesidad de mantener el procedimiento de levantamiento del fuero para garantizar protecciones a las altas autoridades del país, cuestionó que sea la Corte la encargada de juzgarlas.

Explicó que una propuesta de reforma buscaba mantener parte del procedimiento vigente, pero trasladar el juzgamiento a tribunales ordinarios, con la posibilidad de recurrir las sentencias mediante apelación y casación.

Por su parte, Gerardo Rubén Alfaro señaló que es necesario revisar el procedimiento para solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero. Planteó analizar si debe realizarse un examen previo de las denuncias o si corresponde únicamente remitirlas al Congreso. Consideró que el modelo presenta distorsiones y que su reforma debería discutirse en una mesa nacional.

Patricia Solano recordó que votó a favor de una propuesta para que el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes estuviera a cargo de tribunales ordinarios y no de la Corte Plena. Indicó que la iniciativa fue remitida a la Asamblea Legislativa, pero posteriormente se archivó. Añadió que el asunto debería retomarse en el marco de las reformas al Código Procesal Penal.

Finalmente, Damaris Vargas consideró que el cambio requeriría una reforma constitucional. Señaló que el procedimiento actual debe fortalecerse, particularmente en el análisis de las denuncias contra funcionarios de los supremos poderes, y manifestó su respaldo a que estos casos sean conocidos por tribunales ordinarios en lugar de la Corte.

Aspirantes a presidir el Poder Judicial responden a si respaldarían una reforma para que Corte Plena no tenga que conocer casos contra miembros de los supremos poderes

10:37 a. m. Candidatos explican cómo mejorarían la confianza en el Poder Judicial ante los recortes presupuestarios Copiado!

Durante el periodo de preguntas, la magistrada Julia Varela consultó a los cuatro aspirantes a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia cuáles acciones estratégicas implementarían a corto, mediano y largo plazo para mejorar la confianza de las personas usuarias en el Poder Judicial, tomando en cuenta la situación presupuestaria de la institución.

Damaris Vargas señaló que es necesario generar evidencia sobre los problemas que enfrenta la institución y buscar soluciones viables. Mencionó como ejemplo la materia de cobro judicial, en la que el expediente digital y la inteligencia artificial podrían permitir automatizar tareas que actualmente realizan los funcionarios. Sin embargo, advirtió que los recortes presupuestarios podrían dificultar el aprovechamiento de las licencias tecnológicas necesarias.

Por su parte, Gerardo Rubén Alfaro sostuvo que una de las acciones inmediatas debe ser mejorar la comunicación institucional. Afirmó que el Poder Judicial realiza diariamente labores que la ciudadanía desconoce y que divulgarlas contribuiría a fortalecer la confianza. También propuso implementar modelos más ágiles de mejora continua, identificar los principales obstáculos en la tramitación de expedientes y prestar atención a los casos que acumulan años sin resolverse.

Patricia Solano indicó que existen herramientas que el Poder Judicial todavía no ha aprovechado para combatir la mora judicial. Entre ellas, mencionó la creación de una agenda electrónica nacional para las distintas materias judiciales. Como referencia, citó la experiencia de Chile, donde, según explicó, los litigantes pueden informar anticipadamente sobre sus periodos de vacaciones para evitar conflictos en la programación de audiencias y reducir los cambios de señalamientos.

Finalmente, Patricia Vargas planteó dos líneas de acción: comunicar mejor los resultados positivos de la institución y reducir el rezago judicial. Señaló que la confianza ciudadana no debe entenderse como un cheque en blanco y destacó la necesidad de ofrecer respuestas oportunas. Además, consideró útil desarrollar herramientas de inteligencia artificial que permitan generar pronósticos y mejorar la gestión de los expedientes.

10:10 a. m. Patricia Vargas propone fortalecer la independencia judicial y reducir el rezago Copiado!

La magistrada de la Sala Tercera, Patricia Vargas, expuso su propuesta para asumir la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, bajo la premisa de que debe estar al servicio de una justicia independiente, cercana y oportuna.

Vargas presentó un plan de trabajo basado en la idea de que fortalecer el Poder Judicial significa fortalecer la democracia y la confianza de las personas en sus instituciones.

Patricia Vargas fue la última en exponer sus ideas. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

La magistrada planteó nueve ejes de trabajo, orientados a proteger la independencia judicial y mejorar los servicios que presta la institución:

Defensa del Poder Judicial: Sostuvo que la crítica es legítima en una democracia, pero advirtió que la descalificación sistemática de quienes deben tomar decisiones judiciales no puede utilizarse como herramienta para debilitar la institución. Reducción del rezago judicial: Propuso implementar en todo el país un modelo de monitoreo continuo que permita establecer alertas y realizar pronósticos sobre el comportamiento de los expedientes. Además, planteó fortalecer la coordinación entre las distintas instancias y comisiones judiciales. Modernización de la gestión judicial: Propuso extender a todo el país la herramienta de inteligencia artificial Suite JusticIA, que permitiría comparar expedientes y preparar borradores de resoluciones a partir de las instrucciones de los funcionarios judiciales. También planteó aumentar la cantidad de servidores especializados en inteligencia artificial. Comunicación institucional: Planteó impulsar vocerías expertas en distintas materias para que la ciudadanía tenga acceso a explicaciones rigurosas y fáciles de comprender. Asimismo, propuso acercar la institución a la niñez y la juventud. Lucha contra la corrupción: Propuso construir una política de persecución disciplinaria que establezca prioridades, mecanismos de investigación y criterios para el uso de los recursos. Gobernanza: Planteó revisar los asuntos que se someten a conocimiento de la Corte Plena y promover una Presidencia que asuma directamente las responsabilidades que le corresponden. También propuso fortalecer la presencia institucional fuera de la Gran Área Metropolitana para escuchar a los funcionarios y a la ciudadanía. Talento humano: Destacó que la calidad del servicio judicial depende de las personas que lo prestan. Propuso atraer talento, mejorar las capacidades de los despachos judiciales, fortalecer los vínculos con las universidades para incorporar estudiantes de Derecho y otras carreras, y revisar la carrera judicial. Reformas procesales: Planteó apoyar el trabajo de las comisiones encargadas de impulsar reformas, tanto para reducir el rezago como para mejorar la calidad de los procesos judiciales. Planes de contingencia: Propuso preparar al Poder Judicial ante posibles recortes presupuestarios. Señaló que, si estos se concretan, la institución deberá identificar cuáles servicios resultarían afectados y establecer medidas para proteger su continuidad, así como los derechos de los funcionarios y de la ciudadanía.

10:32 a. m. Campaña por una mujer presidenta Copiado!

La exdiputada y abogada, Gloria Navas, acudió a la sala de Corte Plena con un cartel que aboga por una mujer en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

¡200 años de historia! Una sola mujer presidenta. ¡Es hora de cambiar la historia!

La exdiputada Gloria Navas acudió a la sala de Corte Plena abogando por una mujer en la presidencia. (Foto: Lucía Astorga/Foto: Lucía Astorga)

10:12 a. m. Patricia Solano defiende que una mujer asuma la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia Copiado!

La magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano, calificó este lunes como un día histórico para el Poder Judicial, institución que cumple 200 años y que, durante ese periodo, solo ha tenido a una mujer en su Presidencia: Zarela Villanueva. Además, agradeció la presencia de mujeres que acudieron a la sesión con carteles.

Solano sostuvo que la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia debería ser ocupada por una mujer, pues considera que los esfuerzos para cerrar las brechas de género deben traducirse en acciones y no quedarse únicamente en palabras.

También señaló que la elección representa un momento histórico no solo para la institución, sino para la democracia, debido a la importancia de quien estará al frente del Poder Judicial durante los próximos cuatro años.

La magistrada destacó que, aunque la mayoría del personal del Poder Judicial está conformado por mujeres, estas no tienen la misma representación en los puestos de mando.

Patricia Solano aboga por una mujer en la presidencia de la Corte Suprema

Bajo el lema “Unir para construir”, Solano presentó una agenda de trabajo que, según indicó, contempla ocho componentes. Entre los mencionados destacan:

Confianza institucional: Fortalecer la confianza en el Poder Judicial y en el trabajo que realiza. Mora y rezago judicial: Atender los atrasos en la resolución de expedientes y defender los recursos presupuestarios necesarios para garantizar el servicio de justicia y la independencia financiera de la institución. Gobierno judicial y liderazgo: Dignificar la labor de los funcionarios judiciales, a quienes considera fundamentales para el funcionamiento de la institución, y preservar la independencia del Poder Judicial. Inteligencia artificial y transformación judicial. Gestión del talento. Ideas transversales. Género y acceso inclusivo a la justicia. Integridad y lucha contra la corrupción.

Patricia Solano, candidata a la presidencia de la Corte, abogó por una nueva presidenta. En 200 años, solo ha habido una: Zarela Villanueva. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

9:50 a. m. Gerardo Rubén Alfaro propuso siete ejes para comandar la Corte Copiado!

El magistrado de la Sala Tercera, Gerardo Rubén Alfaro, expuso los motivos por los que aspira a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Afirmó que lo impulsa el deseo de propiciar cambios en el Poder Judicial y sostuvo que este lunes comienza una nueva página en la historia de la institución, sin excusas ni justificaciones.

Alfaro señaló que la sociedad exige respuestas más oportunas, servicios más accesibles y una mejor utilización de los recursos públicos. Además, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el Poder Judicial, entre ellos las nuevas formas de criminalidad, las transformaciones tecnológicas, la polarización social y los recortes presupuestarios.

El magistrado también destacó la importancia de escuchar las críticas y atender las opiniones, tanto internas como externas, para impulsar mejoras institucionales.

Durante su intervención, planteó siete retos prioritarios.

Independencia judicial: Proteger la independencia del Poder Judicial frente a presiones externas. Tiempo y calidad: Prestar especial atención a los asuntos judiciales más antiguos, mediante mecanismos permanentes que permitan identificar los obstáculos que han impedido resolverlos. Gobernanza judicial: Revisar los procesos administrativos que se han vuelto burocráticos, lentos o costosos. Según Alfaro, reformar la gobernanza no significa debilitar a la Corte Plena, sino fortalecer su capacidad. Acceso a la justicia: Evaluar si las políticas institucionales responden a las necesidades de las distintas poblaciones y avanzar hacia servicios más accesibles. Tecnología e inteligencia artificial: responder a las transformaciones tecnológicas y a las nuevas capacidades del crimen organizado, sin adoptar herramientas únicamente por moda. Escucha e información: Fortalecer el diálogo con los funcionarios judiciales y la ciudadanía. Sostuvo que la transformación institucional no puede impulsarse únicamente desde los órganos superiores. Respuesta frente a la criminalidad: Asumir los desafíos que plantea la criminalidad y atender los asuntos pendientes. Alfaro afirmó que los 22 magistrados se encuentran en estado de alerta y manifestó su disposición a enfrentar esa agenda.

Gerardo Rubén Alfaro, magistrado de Sala de Casación Penal, es el segundo en exponer sus ideas para presidir la Corte. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

9:15 a. m. Expone Damaris Vargas Copiado!

La magistrada de la Sala Primera, Damaris Vargas, presentó los motivos por los que aspira a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Durante su intervención, destacó que ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al servicio de la justicia en distintas regiones del país y en San José.

Vargas afirmó que la fortaleza del Poder Judicial no se mide únicamente por las resoluciones que emite, sino también por su capacidad para responder de manera oportuna, independiente, eficiente y humana a las necesidades de las personas.

“Detrás de cada expediente hay una historia, una preocupación, un derecho que merece protección y una persona que espera una respuesta”, manifestó.

Bajo el lema “Una presidencia al servicio de la institución y el país”, la magistrada planteó cuatro principios para orientar su gestión:

Dialogar para construir: promover el diálogo permanente con los distintos ámbitos institucionales y la ciudadanía. Independencia con responsabilidad: defender la autonomía jurisdiccional y la rendición de cuentas. Gestionar para mejorar: fortalecer la planificación, la tecnología y los resultados institucionales. Justicia centrada en las personas: garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos.

Damaris Vargas fue la primera magistrada en exponer sus propuestas para presidir la Corte. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

9:00 a. m. Inicia la sesión de la Corte Plena Copiado!

El magistrado Jorge Olaso, de la Sala Segunda, rechaza inhibirse en la votación por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia pese a relación familiar con Gerardo Rubén Alfaro, uno de los cuatro aspirantes a ocupar la Presidencia del Poder Judicial y quien es padrino de sus dos hijas.

Jorge Olaso rechaza inhibirse de elección de presidencia de la Corte Suprema

8:52 a. m. Comienza la transmisión Copiado!

Comienza la transmisión en una plataforma digital. Toda la sesión de eleccion será pública.

8:45 a. m. Manifestación ciudadana en pro de una mujer presidente Copiado!

Un grupo de ciudadanos llegaron a la Corte Suprema de Justicia con carteles para abogar por la elección de una mujer presidenta del Poder Judicial. En 200 años de historia, el cargo solo ha sido ocupado por una mujer, Zarella Villanueva Monge.

En esta ocasión hay tres mujeres candidatas.

8:30 a. m. ¿Por qué preside Orlando Aguirre? Copiado!

El artículo cuatro de la Circular 88-2017, que establece las reglas del proceso, define que la sesión debe ser presidida por la vicepresidencia de la Corte (Damaris Vargas). Sin embargo, si quien ocupa ese puesto también aspira a la presidencia, la responsabilidad debe ser asumida, automáticamente, por la magistratura con mayor tiempo de servicio titular en la Corte y ese es el caso de Orlando Aguirre, con 37 años como magistrado propietario de Sala II.

8:20 a. m. ¿Cómo serán las reglas del debate? Copiado!

Antes de la votación, los aspirantes expondrán sus ideas y propuestas para una eventual administración del Poder Judicial. Las reglas del debate fueron acordadas entre Orlando Aguirre (quien presidirá la sesión) y las candidaturas. Cada aspirante tendrá hasta 25 minutos para exponer sus propuestas, seguidamente, atenderán consultas de los integrantes de la Corte.

El orden de las exposiciones se definió mediante una rifa. Damaris Vargas será la primera en intervenir, seguida por Gerardo Rubén Alfaro, Patricia Solano y Patricia Vargas.

Una vez concluido el debate, la elección se realizará de inmediato. Por primera vez, la votación para elegir la presidencia de la Corte Plena será pública, como resultado de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor el 9 de noviembre de 2022. Será la primera elección de la Presidencia de la Corte bajo esa modalidad.

8:10 a. m. Ellos son los candidatos Copiado!

Cuatro son los magistrados que aspiran a ocupar la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por los próximos cuatro años. La contienda reúne a Patricia Vargas, Patricia Solano y Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala Tercera, así como a Damaris Vargas, actual vicepresidenta de la institución.

Salvo Patricia Vargas, los demás deberán buscar la reelección durante los próximos años, mientras ejercen o aspiran a ejercer la Presidencia de la Corte.

Revise su trayectoria en este enlace.

8:01 a. m. Jornada extensa Copiado!

La sesión N.°30-2023 está prevista desde las 8 a. m. y hasta las 7 p. m. de este lunes 26 de octubre. Salvo algunas manifestaciones previas, relacionadas con la reelección de Carlo Díaz, como fiscal general, la jornada estará dedicada, enteramente, a la elección del próximo presidente o presidenta de la Corte.

7:45 a. m. Empieza el ingreso de prensa a la sala de Corte Plena Copiado!

Poco antes de las 8 a. m. empezó el ingreso de los periodistas a la sala de Corte Plena, donde los 22 magistrados tendrán la tarea de analizar los perfiles de sus cuatro compañeros y escoger al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien ejercerá el cargo por cuatro años.