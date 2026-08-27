¿Quiénes son los magistrados de la República y cuántos periodos tienen en la función?

Estos son los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

La Corte Plena, máximo órgano del Poder Judicial, está conformada por 22 magistrados que integran las tres salas de casación y la Sala Constitucional. Sus decisiones tienen un peso central en la administración de justicia del país. Conozca los perfiles de cada uno de los altos jueces.

Ahora esos 22 magistrados serán los encargados de elegir al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, luego de que Orlando Aguirre desistiera de buscar un nuevo periodo al frente del Poder Judicial.

Según la Constitución Política, los magistrados son nombrados con al menos 38 votos de la Asamblea Legislativa para periodos de ocho años. Su reelección es automática, salvo que esa misma cantidad de diputados voten en contra antes de que concluya el periodo anterior.

Cada sala es la última instancia judicial, según la materia asignada. Es decir, lo resuelto es definitivo y no admite recurso. Todas se componen de cinco magistrados propietarios, salvo la Constitucional que se integra por siete.

Los 22 magistrados integran la Corte Plena, el máximo órgano del Poder Judicial. (JOHN DURAN/John Durán)

Los requisitos que establece la Constitución Política, según el artículo 159, son:

Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva.

Ser ciudadano en ejercicio.

Ser del estado seglar.

Ser mayor de 35 años.

Poseer el título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años por lo menos, salvo funcionarios judiciales con práctica en esa rama no menor de cinco años.

No podrá ser elegido magistrado:

Quien mantenga un vínculo de parentesco, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con algún miembro de la Corte Suprema de Justicia.

Los funcionarios de los otros supremos poderes.

Sala Primera

Ese tribunal se encarga de la materia civil y contenciosa-administrativa.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga, presidente de la sala

Luis Guillermo Rivas Loáiciga es magistrado propietario desde 1999. (MAYELA LOPEZ)

Es magistrado propietario en esa sala desde 1999 .

. Reelecciones: en 2007, 2015 y 2023.

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2031.

Años en el cargo: 27

Fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1950 (76 años).

Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte Suprema desde 2023

Damaris Vargas Vásquez es magistrada propietaria desde 2020. (Rafael Pacheco Granados)

Es magistrada propietaria en esa sala desde 2020

Reelecciones: 0

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2028

Años en el cargo: 6

Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1967 (59 años)

Iris Rocío Rojas Morales

Iris Rocío Rojas Morales es magistrada propietaria desde 2014. (Fabian Hernandez)

Es magistrada propietaria en esa sala desde 2014

Reelecciones: 2022

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2030

Años en el cargo: 12

Fecha de nacimiento: 19 de mayo de 1963 (63 años)

Jorge Leiva Poveda

Jorge Leiva Poveda es magistrado propietario desde 2023.

Es magistrado propietario en esa sala desde 2023

Reelecciones: 0

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2031

Años en el cargo: 3

Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1976 (50 años)

Carlos Zamora Campos

Carlos Guillermo Zamora Campos (Poder Judicial/Poder Judicial)

Es magistrado propietario en esa sala desde 2024

Reelecciones: 0

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2032

Años en el cargo: 2

Fecha de nacimiento: 26 de mayo de 1964 (62 años)

Sala Segunda

Ese tribunal se encarga de la materia laboral y de familia.

Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, presidente de la sala

Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado propietario desde 2016.

Es magistrado propietario en esa sala desde 2016

Reelecciones: 2024

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2032

Años en el cargo: 10

Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1971 (54 años)

Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema desde 2022 y hasta el 26 de setiembre del 2026

Orlando Aguirre Gómez es magistrado propietario desde 1989. En 2022 asumió la presidencia de la Corte. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Es magistrado propietario en esa sala desde 1989

Reelecciones: 1997, 2005, 2013 y 2021

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2029

Años en el cargo: 37

Fecha de nacimiento: 23 de marzo de 1943 (83 años)

Julia Varela Araya

Julia Varela Araya es magistrada propietaria desde 2002. (MAYELA LOPEZ)

Es magistrada propietaria en esa sala desde 2002

Reelecciones: 2010, 2018

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2026

Años en el cargo: 24

Fecha de nacimiento: 29 de enero 1951 (75 años)

Roxana Chacón Artavia

Roxana Chacón Artavia es magistrada propietaria desde 2018. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Es magistrada propietaria en esa sala desde 2018

Reelecciones: 0

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2026

Años en el cargo: 8

Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 1961 (64 años)

Jorge Olaso Álvarez

Jorge Olaso Álvarez es magistrado propietario desde 2018. (Jeffrey Zamora R)

Es magistrado propietario en esa sala desde 2018

Reelecciones: 0

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2026

Años en el cargo: 8

Fecha de nacimiento: 21 de septiembre de 1968 (57 años)

Sala Tercera

Ese tribunal se encarga exclusivamente de la materia penal.

Patricia Solano Castro, presidenta de la sala

Patricia Solano Castro es magistrada propietaria desde 2018. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Es magistrada propietaria en esa sala desde 2018

Reelecciones: 0

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2026

Años en el cargo: 8

Fecha de nacimiento: 28 de abril de 1960 (66 años)

Gerardo Rubén Alfaro Vargas

Gerardo Rubén Alfaro Vargas es magistrado propietario desde 2019. (Jose Cordero/José Cordero)

Es magistrado propietario en esa sala desde 2019

Reelecciones: 0

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2027

Años en el cargo: 7

Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 1967 (58 años)

Patricia Vargas González

Patricia Vargas González es magistrada propietaria desde 2022. (JOHN DURAN)

Es magistrada propietaria en esa sala desde 2023

Reelecciones: 0

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2031

Años en el cargo: 3

Fecha de nacimiento: 8 de julio de 1974 (52 años)

Rafael Segura Bonilla

Rafael Segura Bonilla es magistrado propietario desde 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Es magistrado propietario en esa sala desde 2025

Reelecciones: 0

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2033

Años en el cargo: 1

Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1968 (58 años)

En la Sala Tercera hace falta un magistrado propietario, ya que el pasado 1.° de junio se hizo efectiva la pensión de Sandra Zúñiga Morales. Es sustituida temporalmente por el magistrado suplente Aisen Herrera.

Sala Constitucional

Ese tribunal se encarga de resolver recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, habeas corpus y conflictos entre poderes del Estado. Es la única de las cuatro salas que se compone por siete magistrados.

Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala

Fernando Castillo Víquez es magistrado propietario desde 2009. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Es magistrado propietario en esa sala desde 2009

Reelecciones: 2017 y 2025

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2033

Años en el cargo: 17

Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1959 (67 años)

Fernando Cruz Castro

Fernando Cruz Castro es magistrado propietario desde 2004. (JORGE CASTILLO)

Es magistrado propietario en esa sala desde 2004

Reelecciones: 2012 y 2020

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2028

Años en el cargo: 22

Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1949 (77 años)

Paul Rueda Leal

Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia en la imagen Magistrado Paul Rueda Leal. (Sala Constitucional)

Es magistrado propietario en esa sala desde 2011

Reelecciones: 2019

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2027

Años en el cargo: 15

Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 1966 (60 años)

Luis Fernando Salazar Alvarado

Luis Fernando Salazar Alvarado es magistrado desde 2013. (JORGE CASTILLO)

Es magistrado propietario en esa sala desde 2013

Reelecciones: 2021

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2029

Años en el cargo: 13

Fecha de nacimiento: 19 de octubre de 1962 (63 años)

Jorge Araya García

Jorge Araya García es magistrado propietario desde 2018. (JORGE CASTILLO)

Es magistrado propietario en esa sala desde 2018

Reelecciones: 0

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2026

Años en el cargo: 8

Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1961 (65 años)

Anamari Garro Vargas

Anamari Garro Vargas es magistrada propietaria desde 2020.

Es magistrada propietaria en esa sala desde 2020

Reelecciones: 0

¿Cuándo concluye su periodo actual? 2028

Años en el cargo: 6

Fecha de nacimiento: 12 de julio de 1966 (60 años)

Ingrid Hess Herrera

Ingrid Hess Herrera es magistrada propietaria desde 2023. (Lilly Arce Robles.)