Política

¿Quiénes son los magistrados de la República y cuántos periodos tienen en la función?

Los 22 magistrados de la Corte Plena elegirán al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia tras el desistimiento de Orlando Aguirre. Conozca quiénes son y cuánto tiempo llevan en el cargo

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Por Sebastián Sánchez

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Estos son los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Estos son los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. (La Nación/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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