¿Quiénes son los magistrados de la República y cuántos periodos tienen en la función?

La Corte Plena, máximo órgano del Poder Judicial, está conformada por 22 magistrados que integran las tres salas de casación y la Sala Constitucional. Sus decisiones tienen un peso central en la administración de justicia del país. Conozca los perfiles de cada uno de los altos jueces.
Ahora esos 22 magistrados serán los encargados de elegir al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, luego de que Orlando Aguirre desistiera de buscar un nuevo periodo al frente del Poder Judicial.
Según la Constitución Política, los magistrados son nombrados con al menos 38 votos de la Asamblea Legislativa para periodos de ocho años. Su reelección es automática, salvo que esa misma cantidad de diputados voten en contra antes de que concluya el periodo anterior.
Cada sala es la última instancia judicial, según la materia asignada. Es decir, lo resuelto es definitivo y no admite recurso. Todas se componen de cinco magistrados propietarios, salvo la Constitucional que se integra por siete.
Los requisitos que establece la Constitución Política, según el artículo 159, son:
- Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva.
- Ser ciudadano en ejercicio.
- Ser del estado seglar.
- Ser mayor de 35 años.
- Poseer el título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años por lo menos, salvo funcionarios judiciales con práctica en esa rama no menor de cinco años.
No podrá ser elegido magistrado:
- Quien mantenga un vínculo de parentesco, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con algún miembro de la Corte Suprema de Justicia.
- Los funcionarios de los otros supremos poderes.
Sala Primera
Ese tribunal se encarga de la materia civil y contenciosa-administrativa.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga, presidente de la sala
- Es magistrado propietario en esa sala desde 1999.
- Reelecciones: en 2007, 2015 y 2023.
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2031.
- Años en el cargo: 27
- Fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1950 (76 años).
Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte Suprema desde 2023
- Es magistrada propietaria en esa sala desde 2020
- Reelecciones: 0
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2028
- Años en el cargo: 6
- Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1967 (59 años)
Iris Rocío Rojas Morales
- Es magistrada propietaria en esa sala desde 2014
- Reelecciones: 2022
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2030
- Años en el cargo: 12
- Fecha de nacimiento: 19 de mayo de 1963 (63 años)
Jorge Leiva Poveda
- Es magistrado propietario en esa sala desde 2023
- Reelecciones: 0
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2031
- Años en el cargo: 3
- Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1976 (50 años)
Carlos Zamora Campos
- Es magistrado propietario en esa sala desde 2024
- Reelecciones: 0
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2032
- Años en el cargo: 2
- Fecha de nacimiento: 26 de mayo de 1964 (62 años)
Sala Segunda
Ese tribunal se encarga de la materia laboral y de familia.
Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, presidente de la sala
- Es magistrado propietario en esa sala desde 2016
- Reelecciones: 2024
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2032
- Años en el cargo: 10
- Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1971 (54 años)
Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema desde 2022 y hasta el 26 de setiembre del 2026
- Es magistrado propietario en esa sala desde 1989
- Reelecciones: 1997, 2005, 2013 y 2021
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2029
- Años en el cargo: 37
- Fecha de nacimiento: 23 de marzo de 1943 (83 años)
Julia Varela Araya
- Es magistrada propietaria en esa sala desde 2002
- Reelecciones: 2010, 2018
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2026
- Años en el cargo: 24
- Fecha de nacimiento: 29 de enero 1951 (75 años)
Roxana Chacón Artavia
- Es magistrada propietaria en esa sala desde 2018
- Reelecciones: 0
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2026
- Años en el cargo: 8
- Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 1961 (64 años)
Jorge Olaso Álvarez
- Es magistrado propietario en esa sala desde 2018
- Reelecciones: 0
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2026
- Años en el cargo: 8
- Fecha de nacimiento: 21 de septiembre de 1968 (57 años)
Sala Tercera
Ese tribunal se encarga exclusivamente de la materia penal.
Patricia Solano Castro, presidenta de la sala
- Es magistrada propietaria en esa sala desde 2018
- Reelecciones: 0
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2026
- Años en el cargo: 8
- Fecha de nacimiento: 28 de abril de 1960 (66 años)
Gerardo Rubén Alfaro Vargas
- Es magistrado propietario en esa sala desde 2019
- Reelecciones: 0
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2027
- Años en el cargo: 7
- Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 1967 (58 años)
Patricia Vargas González
- Es magistrada propietaria en esa sala desde 2023
- Reelecciones: 0
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2031
- Años en el cargo: 3
- Fecha de nacimiento: 8 de julio de 1974 (52 años)
Rafael Segura Bonilla
- Es magistrado propietario en esa sala desde 2025
- Reelecciones: 0
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2033
- Años en el cargo: 1
- Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1968 (58 años)
En la Sala Tercera hace falta un magistrado propietario, ya que el pasado 1.° de junio se hizo efectiva la pensión de Sandra Zúñiga Morales. Es sustituida temporalmente por el magistrado suplente Aisen Herrera.
Sala Constitucional
Ese tribunal se encarga de resolver recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, habeas corpus y conflictos entre poderes del Estado. Es la única de las cuatro salas que se compone por siete magistrados.
Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala
- Es magistrado propietario en esa sala desde 2009
- Reelecciones: 2017 y 2025
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2033
- Años en el cargo: 17
- Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1959 (67 años)
Fernando Cruz Castro
- Es magistrado propietario en esa sala desde 2004
- Reelecciones: 2012 y 2020
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2028
- Años en el cargo: 22
- Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1949 (77 años)
Paul Rueda Leal
- Es magistrado propietario en esa sala desde 2011
- Reelecciones: 2019
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2027
- Años en el cargo: 15
- Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 1966 (60 años)
Luis Fernando Salazar Alvarado
- Es magistrado propietario en esa sala desde 2013
- Reelecciones: 2021
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2029
- Años en el cargo: 13
- Fecha de nacimiento: 19 de octubre de 1962 (63 años)
Jorge Araya García
- Es magistrado propietario en esa sala desde 2018
- Reelecciones: 0
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2026
- Años en el cargo: 8
- Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1961 (65 años)
Anamari Garro Vargas
- Es magistrada propietaria en esa sala desde 2020
- Reelecciones: 0
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2028
- Años en el cargo: 6
- Fecha de nacimiento: 12 de julio de 1966 (60 años)
Ingrid Hess Herrera
- Es magistrada propietaria en esa sala desde 2023
- Reelecciones: 0
- ¿Cuándo concluye su periodo actual? 2031
- Años en el cargo: 3
- Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1971 (54 años)