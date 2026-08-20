Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, no asistirá a reunión convocada por Laura Fernández: estas son sus razones

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó los motivos para no asistir a la sesión convocada por Laura Fernández.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, anunció el día de hoy que no asistirá a la sesión convocada por la presidenta de la República, Laura Fernández, mañana viernes 21 de agosto.

Aguirre indicó, en una oficio dirigido a la presidenta, que un espacio entre los supremos poderes puede y debe identificar problemas comunes, compartir información y articular esfuerzos.

Sin embargo, el presidente de la Corte, argumentó que un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas. Ni tampoco debe convertirse en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento.

Aguirre añadió que esos acuerdos deben respetar los procedimientos, competencias y resguardos que la Constitución Política establece para la adopción de decisiones en cada Poder.

El presidente destacó que la Constitución Política otorga el gobierno del Poder Judicial a la Corte Plena. Este órgano define las políticas generales de la entidad.

“No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial. Se trata de preservar la condición que le permite cumplir su cometido: actuar y decidir conforme a derecho, sin más sujeción que la Constitución y la ley”, aseveró Aguirre en el oficio.

A pesar de declinar la asistencia, el titular de la Corte confirmó la continuidad de la colaboración técnica en seguridad. Los operativos entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo seguirán de forma habitual.

Aguirre manifestó que la decisión fue tomada examinados los términos planteados para la sesión del 21 de agosto.

Presidencia cancela la reunión

Tras el anuncio de Aguirre, Casa Presidencial anunció la suspensión de la reunión agendada e indicó que la presidenta Fernández continuará conversando de cerca con Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa.

“Ante la negativa del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de establecer un canal de diálogo para resolver los temas de seguridad urgentes, se suspende la reunión de jerarcas de los Supremos Poderes originalmente agendada para este viernes”, expresó a través del chat oficial.