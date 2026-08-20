Política

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, no asistirá a reunión convocada por Laura Fernández: estas son sus razones

Tras el anuncio del Poder Judicial, la presidenta de la República, Laura Fernández, canceló la reunión

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Por Marianela Arias Vilchez
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó los motivos para no asistir a la sesión convocada por Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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