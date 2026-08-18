Orlando Aguirre mantiene en suspenso su futuro al frente de la Corte Suprema de Justicia

El 26 de este mes, Orlando Aguirre debe comunicar si buscará o no la continuidad.

El futuro de Orlando Aguirre al frente de la Corte Suprema de Justicia todavía está por definirse. El magistrado, de 83 años, evitó adelantar a La Nación si buscará un segundo periodo como presidente del máximo órgano del Poder Judicial y afirmó que comunicará su decisión cuando corresponda.

“Eso será en otro momento”, declaró durante una entrevista con este medio. Ante una nueva consulta, Aguirre evitó precisar su decisión y se limitó a señalar: “En su momento estaremos diciendo algo sobre el particular”.

Aguirre ocupa la Presidencia desde el 26 de setiembre del 2022, cuando fue elegido por Corte Plena para un periodo de cuatro años. Su nombramiento vence el próximo 26 de setiembre. La Ley Orgánica del Poder Judicial permite la reelección del presidente por un periodo igual, por lo que Aguirre puede volver a postularse al cargo.

‘El servidor público más viejo de Costa Rica’

Al ser consultado sobre si los cuestionamientos a la cantidad de años que lleva en el Poder Judicial pesan en su decisión, Aguirre respondió que no. “No me preocupa lo del tiempo”, afirmó.

El magistrado señaló que ha sido cuestionado en distintas ocasiones, incluso en la Asamblea Legislativa, por su permanencia en el Poder Judicial. Según dijo, esos señalamientos también han estado relacionados con su edad.

Aguirre considera que esos cuestionamientos constituyen una forma de discriminación. “Con frecuencia me dicen que yo estoy muy viejo y que ya tengo que irme, es decir, se me discrimina por cuestiones de edad y quien lo está haciendo está violando la Constitución Política. El hecho de que yo esté viejo no significa que ya no sirva, no”, manifestó.

El presidente de la Corte afirmó estar en capacidad de continuar desempeñando sus funciones y que su principal motivación es la prestación del servicio público.

“Me siento con la fuerza suficiente para seguir sirviendo al país y lo hago con entrega, lo hago en la forma más transparente que pueda existir y lo seguiría haciendo hasta el último momento que siga trabajando para la institución”, añadió.

Aguirre se describió como “el servidor público más viejo de Costa Rica”, no solo por su edad, sino también por el tiempo que lleva como funcionario judicial. El magistrado acumula 62 años de servicio en el Poder Judicial. Ingresó a la institución el 16 de julio de 1964.

El 26 de agosto es una fecha clave

Aunque Aguirre no ha revelado qué hará, el proceso tiene un próximo hito. Según el procedimiento establecido por la Corte, quien ocupa la presidencia debe comunicar un mes antes del vencimiento de su nombramiento si pretende buscar la reelección.

En este caso, esa fecha es el 26 de agosto del 2026. Ese día permitirá conocer si el actual presidente participará en la competencia por un nuevo periodo o si la elección se disputará entre otras candidaturas.

La presidencia de la Corte es elegida por la Corte Plena mediante votación pública.

Cuando Aguirre llegó al cargo, en setiembre del 2022, su elección estuvo precedida por un prolongado proceso. Los magistrados necesitaron 19 rondas de votación, distribuidas en cinco sesiones, antes de alcanzar los votos necesarios para escogerlo.