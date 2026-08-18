Política

Orlando Aguirre mantiene en suspenso su futuro al frente de la Corte Suprema de Justicia

El jerarca de 83 años y con 62 de trayectoria en el Poder Judicial, sostiene que la edad no condiciona su capacidad para seguir sirviendo al país

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Por Lucía Astorga
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia
El 26 de este mes, Orlando Aguirre debe comunicar si buscará o no la continuidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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