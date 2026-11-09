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Política

Laura Fernández y Patricia Vargas acuerdan reunión de presidentas de los supremos poderes para el 20 de noviembre

El encuentro fue anunciado tras un almuerzo entre la presidenta Laura Fernández y la jerarca del Poder Judicial, Patricia Vargas, este lunes 9 de noviembre

Por primera vez en la historia de Costa Rica, cuatro mujeres presiden simultáneamente los tres poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Por primera vez en la historia de Costa Rica, cuatro mujeres presiden simultáneamente los tres poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Archivo
Cristian Mora