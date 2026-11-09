Laura Fernández y Patricia Vargas acuerdan reunión de presidentas de los supremos poderes para el 20 de noviembre

Las presidentas de los tres poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se reunirán el próximo 20 de noviembre, en la sede del Poder Judicial, según anunció este lunes 9 de noviembre Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

El anuncio se produjo después de un almuerzo entre Vargas y la presidenta de la República, Laura Fernández, en el que ambas jerarcas conversaron sobre la coordinación institucional, la seguridad nacional y las inquietudes del Poder Judicial.

Vargas confirmó que Fernández aceptó la invitación para participar en el encuentro. Además, indicó que se extendieron invitaciones a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y a la presidenta del TSE, Eugenia Zamora. No obstante, no precisó si las jerarcas respondieron la misiva.

“Ya doña Laura me aceptó para unirse el 20 de noviembre a una reunión que tendremos en nuestra casa, en el Poder Judicial, de quienes encabezamos los poderes de la República”, manifestó Vargas.

La jerarca judicial destacó la importancia de abrir espacios de comunicación entre las instituciones.

“Ha sido una conversación grata, franca y creo que empezamos hoy un nuevo espacio de diálogo y de construcción que es lo que demanda la ciudadanía costarricense, la búsqueda de respuestas conjuntas para los problemas que enfrenta este país”, afirmó.

La presidenta Laura Fernández y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, se reunieron este lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial. Tras el encuentro, anunciaron una reunión entre las jerarcas de los poderes de la República y del TSE para el 20 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Fernández confirmó su participación en la reunión y destacó la posibilidad de fortalecer la comunicación entre las jerarcas.

“Yo veo con muy buenos ojos la iniciativa de tener una reunión entre las cuatro mujeres que estamos al frente, tanto al frente del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, sumando también a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones”, expresó.

La mandataria también reveló que, durante el almuerzo, ambas intercambiaron números telefónicos para mantener una comunicación más directa.

“Intercambiamos teléfonos para poder compartir mutuamente inquietudes, tener más cercanía e incluso una comunicación más cordial con un respeto, por supuesto, absoluto a las tareas de cada una de nosotras”, señaló Fernández.

Durante la reunión, ambas jerarcas abordaron la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para enfrentar el crimen organizado y la inseguridad.

Fernández sostuvo que estos problemas requieren la participación de los poderes de la República y anunció acuerdos para incorporar al Poder Judicial en esfuerzos de coordinación relacionados con Fuerza Élite, así como para consultar su criterio durante la elaboración de proyectos de ley.