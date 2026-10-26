Histórico: por primera vez en Costa Rica, cuatro mujeres presiden los poderes de la República

Por primera vez en la historia de Costa Rica, cuatro mujeres presiden simultáneamente los poderes de la República, luego de que la Corte Plena eligiera este lunes 26 de octubre a Patricia Vargas González como presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

La nueva jerarca del Poder Judicial se suma a Laura Fernández Delgado, presidenta de la República y máxima representante del Poder Ejecutivo; a Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, órgano que ejerce el Poder Legislativo; y a Eugenia María Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Patricia Vargas González, magistrada de la Sala Tercera, fue electa este lunes 26 de octubre como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

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