Histórico: por primera vez en Costa Rica, cuatro mujeres presiden los poderes de la República

La nueva jerarca del Poder Judicial se suma a Laura Fernández Delgado, presidenta de la República y máxima representante del Poder Ejecutivo; a Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, órgano que ejerce el Poder Legislativo; y a Eugenia María Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Con esta elección, las presidencias de los cuatro poderes de la República quedan ocupadas por mujeres al mismo tiempo, una situación que no se había registrado anteriormente en el país.
La designación se produjo durante la sesión de Corte Plena de este lunes 26 de octubre, en la que cuatro magistrados aspiraban a ocupar la presidencia del máximo órgano judicial.
En la elección participaron tres mujeres y un hombre: Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y magistrada de la Sala Primera; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera); Patricia Vargas González, magistrada de la Sala Tercera, y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, también integrante de esa sala.
Patricia Vargas es la segunda mujer en presidir el Poder Judicial en los últimos 200 años. La primera presidenta de la Corte Suprema de Justicia fue había sido Zarela Villanueva Monge, entre 2013 y 2017.