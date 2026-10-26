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Sucesos

¿Quién es Patricia Vargas? Conozca a la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Patricia Vargas fue electa por la Corte Plena para asumir la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia durante los próximos cuatro años. Conozca su trayectoria y experiencia dentro del Poder Judicial

20/10/2023/ Retratos de la Magistrada Patricia Vargas González para las sección GENTE de La Nación / Foto John Durán
Patricia Vargas es la nueva presidenta de la Corte Suprema de Jusitica, tras una elección de cinco rondas la magistrada obtuvo 12 votos. JOHN DURAN
Cristian Mora

La magistrada Patricia Vargas, de la Sala Tercera, fue elegida este lunes 26 de octubre como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tras obtener 12 votos de los integrantes de la Corte Plena. Vargas se convierte en la segunda mujer en ocupar el cargo en los 200 años de historia del Poder Judicial, después de Zarela Villanueva.

La elección se realizó durante una sesión en la que también participaron como aspirantes Patricia Solano y Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala Tercera, así como Damaris Vargas, actual vicepresidenta de la institución y magistrada de la Sala Primera.

Tras cinco rondas de votación, Vargas alcanzó los 12 votos necesarios para asumir la Presidencia del Poder Judicial. Entre los apoyos que le permitieron alcanzar esa mayoría estuvieron los de los magistrados Paul Rueda Leal y Julia Varela Araya, quienes inicialmente habían votado por Patricia Solano, pero posteriormente cambiaron su voto.