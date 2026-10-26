¿Quién es Patricia Vargas? Conozca a la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia

La magistrada Patricia Vargas, de la Sala Tercera, fue elegida este lunes 26 de octubre como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tras obtener 12 votos de los integrantes de la Corte Plena. Vargas se convierte en la segunda mujer en ocupar el cargo en los 200 años de historia del Poder Judicial, después de Zarela Villanueva.

La elección se realizó durante una sesión en la que también participaron como aspirantes Patricia Solano y Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala Tercera, así como Damaris Vargas, actual vicepresidenta de la institución y magistrada de la Sala Primera.

Tras cinco rondas de votación, Vargas alcanzó los 12 votos necesarios para asumir la Presidencia del Poder Judicial. Entre los apoyos que le permitieron alcanzar esa mayoría estuvieron los de los magistrados Paul Rueda Leal y Julia Varela Araya, quienes inicialmente habían votado por Patricia Solano, pero posteriormente cambiaron su voto.

La nueva presidenta recibió el respaldo de los magistrados Jorge Leiva Poveda, Carlos Guillermo Zamora Campos, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Jorge Olaso Álvarez, Ingrid Hess Herrera, Aisen Herrera López, Paul Rueda Leal, Julia Varela Araya, Fernando Castillo Víquez y Fernando Cruz Castro. Vargas también votó por sí misma.

¿Quién es Patricia Vargas?

Patricia Vargas González, nacida el 8 de julio de 1974 (52 años), es magistrada propietaria desde 2023.

Es doctora en Derecho Penal y tiene un diploma de Estudios Avanzados de la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, cuenta con una maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como una licenciatura en Derecho, también obtenida en la UCR.

Se ha desempeñado como jueza en el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. También ha sido jueza de juicio en el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, letrada de la Sala de Casación Penal, defensora pública en materia penal y ejecución de la pena, supervisora y asistente legal de la Defensa Pública.

Patricia Vargas es electa como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

Cuenta con experiencia docente como profesora de Maestría en Ciencias Penales en el Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR, de Derecho Penal Especial e Investigación Jurídica en la Facultad de Derecho de la UCR y como profesora de Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional.

Según el sitio web del Poder Judicial, dirige la Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil. En 2031 buscará su primera reelección, dado que apenas posee tres años en el cargo.

Su prioridad frente a la presidencia de la Corte será la defensa del Poder Judicial y la mora en tribunales.

Magistrada propone fortalecer la independencia judicial

Durante la exposición de los motivos por los que aspiraba a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Vargas señaló que buscará impulsar una justicia independiente, cercana y oportuna.

Vargas presentó un plan de trabajo de nueve ejes, basado en la premisa de que fortalecer el Poder Judicial significa fortalecer la democracia y la confianza de las personas en sus instituciones.

Las politólogas Carolina Ovares y Kattia Benavides, así como José Andrés, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), habían señalado a La Nación los principales retos que enfrentará la recién electa presidenta de la Corte.

Los entrevistados indicaron que, además de manejar las relaciones del Poder Judicial con los otros dos poderes del Estado, Vargas deberá gestionar los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno y aprobados por los diputados oficialistas.

Patricia Vargas González, magistrada de Sala III, de 52 años, fue juramentada por el Orlando Aguirre, presidente saliente de la Corte. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

Precisamente, en el noveno eje de su propuesta, Vargas planteó este lunes la necesidad de establecer planes de contingencia ante posibles recortes presupuestarios. Señaló que, si estos se concretan, la institución deberá identificar cuáles servicios resultarían afectados y establecer medidas para garantizar su continuidad, así como proteger los derechos de los funcionarios y de la ciudadanía.

Los analistas consultados también coincidieron en que otro reto fundamental será mejorar la comunicación con la ciudadanía.

“El Poder Judicial necesita mejorar su comunicación con la ciudadanía para volver a reconectar, mostrar su valor y salir de esa percepción de ser algo hermético o desconectado de la población”, explicó el investigador del Idespo.

Ovares señaló que esta necesidad representa un cambio en el perfil de quien preside la Corte Suprema de Justicia.

“(El presidente de la Corte) se ha visto obligado a responder públicamente por las mismas acciones del Poder Judicial y a reaccionar; o sea, tiende a tener una posición reactiva, pero ya toca también ser un poco proactivo, que no era usual para este poder de la República”, explicó Ovares.

En relación con este desafío, Vargas propuso, en el cuarto eje de su plan, impulsar vocerías expertas en distintas materias para que la ciudadanía tenga acceso a explicaciones rigurosas y fáciles de comprender. Asimismo, planteó acercar la institución a la niñez y la juventud.

Respecto a la defensa del Poder Judicial, la magistrada planteó que la crítica es legítima en una democracia, pero advirtió que la descalificación sistemática de quienes deben tomar decisiones judiciales no puede utilizarse como herramienta para debilitar la institución.

Reducción de la mora judicial

Los especialistas también identificaron como retos la reducción de la mora judicial y el fortalecimiento de la coordinación institucional. Según explicaron, la complejidad del gobierno judicial exige articular el trabajo de distintos órganos, como el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Entre sus propuestas, Vargas planteó reducir el rezago judicial, mediante un modelo de monitoreo continuo que permita identificar atrasos, establecer alertas y realizar pronósticos sobre la tramitación de expedientes.

También propuso modernizar la gestión judicial mediante herramientas de inteligencia artificial, como Suite JusticIA, que permitiría comparar expedientes y elaborar borradores de resoluciones bajo las instrucciones de los funcionarios judiciales.

Además, planteó fortalecer la lucha contra la corrupción mediante una política de persecución disciplinaria.

En materia de gobernanza y talento humano, Vargas propuso revisar los asuntos que llegan a la Corte Plena, fortalecer la presencia institucional fuera de la Gran Área Metropolitana y mejorar los vínculos con las universidades para atraer profesionales de distintas disciplinas. Asimismo, planteó impulsar reformas procesales para reducir los atrasos y mejorar la calidad de los procesos judiciales.

¿Cómo se eligió la presidencia de la Corte?

La elección comenzó con un debate público, en el que los cuatro aspirantes expusieron sus ideas y propuestas para una eventual gestión al frente del Poder Judicial.

El artículo 4 de la Circular 88-2017 establece las reglas del proceso y dispone que la sesión debe ser presidida por quien ocupe la Vicepresidencia de la Corte, en este caso, Damaris Vargas.

Sin embargo, cuando la persona que ocupa ese puesto también aspira a la Presidencia, la responsabilidad recae automáticamente en la magistratura titular con mayor antigüedad en la Corte.

Por esta razón, el debate fue dirigido por Orlando Aguirre, presidente saliente de la Corte Suprema de Justicia, quien ingresó a la magistratura en 1989 y acumula 37 años como magistrado propietario de la Sala Segunda, lo que lo convierte en el integrante de mayor antigüedad.