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Política

Laura Fernández acordó con Patricia Vargas consultar al Poder Judicial los proyectos de ley que presente el Ejecutivo: ‘Tiene mucha experiencia y mucho que decir’

La presidenta Fernández ofreció revisar las cuatro normas que condicionan al Poder Judicial la liberación de ¢29.843 millones del presupuesto 2027 y el uso de 2.463 plazas vacantes

Laura Fernández y Patricia Vargas, se reunieron en histórica y trascendental cita para el país
La presidenta de la República, Laura Fernández, dijo estar dispuesta a revisar la interpretación de las normas presupuestarias que su gobierno pretende aplicar al Poder Judicial y cuya constitucionalidad fue cuestionada por la Corte Suprema de Justicia. Rafael Pacheco Granados

Lucía Astorga y Cristian Mora