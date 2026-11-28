Este jueves, Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel, arribó al aeropuerto Juan Santamaría para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Para su sorpresa, y también la del mundo, no recibió una bienvenida. Al contrario, los agentes de Migración le prohibieron su ingreso por una alegada “alerta de seguridad”. Poco después, sin fundamento ni evidencia alguna, el director general de esa dependencia se refirió a supuestos vínculos de la alta funcionaria con actos terroristas, un absurdo monumental que agrede la inteligencia. Con irrespeto y actitud acosadora, varios oficiales la conminaron a abordar de inmediato un avión hacia París.

La pretensión de sacarla del país lo antes posible era obvia, pero la relatora se negó enfáticamente, y también rechazó la pretensión de retirarle su pasaporte. Quedó retenida en una sala de espera, en la que permanecía al cierre de esta edición. Un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional condujo a una medida cautelar casi inmediata a su favor, que impidió su expulsión mientras lo resolvía. Ayer, la amplió con la exigencia de que se le preste atención adecuada y se le permita tener contacto con el Consulado de Italia, cuya nacionalidad ostenta.

La UCR, acertadamente, decidió realizar el acto ayer en la mañana, como estaba previsto. Impedida de estar físicamente en el Aula Magna de la institución, Albanese aceptó el doctorado y pronunció su conferencia magistral, de manera virtual, sentada en el piso de su encierro migratorio en el aeropuerto. La simbólica e inquietante imagen ha dado la vuelta al mundo.

De este modo, lo que pudo haber sido un acto académico normal, decidido autónomamente por la Universidad de Costa Rica en ejercicio de sus competencias constitucionales, trocó en un ruidoso escándalo internacional. Su única culpa recae en el gobierno. El impacto inmediato ha sido una enorme vergüenza, desprestigio y humillación para Costa Rica y sus habitantes. No existen precedentes ni siquiera equiparables a lo ocurrido en esta ocasión.

Bastaría con lo anterior para denunciar enfáticamente un desplante tan burdo, inaceptable e injustificado de arbitrariedad, ignorancia, abuso y arrogancia oficial, y para exigir cuentas claras por tal decisión. Lo hacemos con este editorial, como lo han hecho autoridades universitarias, académicos, estudiantes, expresidentes, diputados, organizaciones no gubernamentales, defensores de los derechos humanos, funcionarios internacionales y ciudadanos de múltiples afiliaciones, convicciones y procedencias.

Las implicaciones e impacto, sin embargo, van mucho más allá y revelan múltiples facetas del daño.

La agresión contra Albanese –porque eso fue lo que se cometió– rebasa por mucho lo personal. Constituye, tal como declaró a la agencia de prensa EFE, un insulto a las Naciones Unidas. Si la jurista ocupa esa posición, no es por casualidad. Fue nombrada en el cargo por tres años en marzo de 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano subsidiario de su Asamblea General. Y se le renovó su mandato en abril de 2025, precisamente porque ha cumplido con las tareas encomendadas por la organización.

Su retención, pese al fuero que la protege y a contar con pasaporte diplomático, roza –si no es que viola directamente– obligaciones adquiridas por nuestro país en el marco del derecho internacional. Y ha generado una fricción innecesaria con el Gobierno italiano. Ayer, su embajada dijo que había insistido “reiteradamente” ante nuestras autoridades que se le permitiera el ingreso, sin éxito.

Ante esto, resulta casi inevitable que la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan a ocupar la Secretaría General de la ONU se vea afectada. Aunque sea una aspiración de carácter individual, la conducta del Estado que la propuso, y cuya nacionalidad ostenta, no pasará inadvertida, y para mal. Además, ha quedado atrapada en una compleja coyuntura: tanto manifestarse al respecto como no hacerlo le generará costos a su justificada aspiración.

El rechazo de Albanese, además, constituye una vergonzosa sumisión del gobierno costarricense a presiones externas emanadas de posturas e intereses geopolíticos distintos a los de nuestro país, muy probablemente de Estados Unidos e Israel, que le atribuyen un inexistente antisemitismo. Hasta ahora, solo ellos le han impedido ingresar a su territorio. Ahora Costa Rica se ha incorporado al reducido grupo.

Como si lo anterior fuera poco, al retenerla indebidamente para impedirle participar en un acto universitario, se violentaron principios constitucionales básicos: su libertad de expresión y la libertad académica y autonomía de la Universidad de Costa Rica. Porque no importa qué opinemos de sus posiciones, tiene el derecho fundamental de expresarlas.