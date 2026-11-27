La Sala Constitucional dio 24 horas a la Dirección de Migración para explicar por qué retuvo en el aeropuerto a Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados.

Así lo dictó como parte del trámite de un recurso de hábeas corpus en el que se alega una vulneración de los derechos fundamentales de la relatora de la ONU.

La Sala también dictó una medida cautelar, or la Dirección General de Migración y Extranjería adoptar las medidas necesarias para garantizar que la jurista italiana permanezca en territorio nacional hasta que se resuelva el recurso de habeas corpus o la Sala disponga lo contrario.

La resolución establece como única excepción que Albanese manifieste su deseo de abandonar el país de forma libre y voluntaria. En ese caso, deberá contar con asesoría legal y conocer las consecuencias jurídicas de su decisión.

La medida cautelar se emitió a las 7:17 p. m., como parte del trámite del expediente 26-044964-0007-CO.

Sala solicita explicaciones a Migración

El tribunal concedió un plazo de 24 horas al director general de Migración y al jefe de la Policía Profesional de Migración para rendir un informe sobre los hechos alegados en el recurso.

Ambos funcionarios deberán presentar, bajo juramento, la documentación y las pruebas relacionadas con el caso. El plazo comienza a partir de la notificación de la resolución.

La Sala advirtió que el incumplimiento de sus órdenes se sanciona con penas de prisión de tres meses a dos años o de 20 a 60 días multa.

La magistrada Anamari Garro Vargas quedó a cargo de la instrucción del recurso.

La medida cautelar impide una eventual expulsión involuntaria de Albanese, pero no supone una autorización expresa de ingreso migratorio ni una resolución definitiva del recurso.

Sobre la retención de Albanese

Francesca Albanese llegó a Costa Rica este jueves 26 de noviembre para recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), previsto para este viernes 27 de noviembre.

Sin embargo, las autoridades migratorias impidieron su ingreso al país tras su llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, según informó la casa de enseñanza superior.

Luis Mora, de la UCR, confirmó la existencia de una orden que impedía el ingreso de la jurista italiana. Por su parte, Ilka Treminio informó de la presentación de un recurso de habeas corpus por parte de la institución.

La situación también provocó cuestionamientos de las diputadas del Frente Amplio Joselyn Sáenz y Vianey Mora, quienes criticaron la actuación de las autoridades migratorias.

Sáenz presentó otro recurso de habeas corpus a las 6:12 p. m. de este jueves, bajo el expediente 26-044965-0007-CO.

La legisladora solicitó impedir una eventual deportación de Albanese y garantizar su acceso a asistencia legal y comunicación consular.

Además, pidió esclarecer si la decisión de las autoridades costarricenses guarda relación con las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la relatora de las Naciones Unidas o con el Escudo de las Américas.

Hasta el momento de la resolución judicial, no se confirmó una relación entre esos factores y la decisión de las autoridades migratorias.