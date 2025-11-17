Editorial

Editorial: Defendamos nuestro clúster de dispositivos médicos

El sector afronta hoy la amenaza de nuevas restricciones por parte de Estados Unidos, principal destino de nuestras exportaciones. Tanto el gobierno costarricense como las empresas establecidas en el país deben destinar todos los recursos necesarios para proteger este determinante producto industrial

Por La Nación
Hace pocos días, Boston Scientific, empresa líder del sector de dispositivos médicos, señaló las consecuencias negativas que tendría la imposición de aranceles u otras restricciones comerciales por parte de Estados Unidos. (Jorge Castillo)







dispositivos médicosexportacionescabildeoEstados Unidos
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

