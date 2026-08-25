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Editorial: Coroneles, tenientes y símbolos que deben llamarnos la atención

Centroamérica conoce ese camino de memoria y sabe también a dónde conduce si no se identifica a tiempo

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Por La Nación
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15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
El propio texto de la reforma propuesta reconoce que no modifica los procedimientos de ascenso ni las competencias institucionales, por lo que la carrera policial seguirá rigiéndose, como hasta ahora, por concursos internos, capacitación y tiempo de servicio. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)







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