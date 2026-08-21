Columnistas

Militarizar la Policía no hará más segura a Costa Rica

La introducción de lógicas y simbologías castrenses distancia a la Fuerza Pública de la comunidad y conlleva el riesgo de derivas autoritarias

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Por Constantino Urcuyo
La Reforma, visita de Rodrigo Chaves
No necesitamos coroneles ni tenientes, sino policías inteligentes y honestos, afirma el autor de este artículo. Foto de mayo de 2025, durante una visita del entonces presidente, Rodrigo Chaves, al centro penitenciario La Reforma. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Constantino Urcuyo

Constantino Urcuyo

Es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.

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