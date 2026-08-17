El Explicador

Laura Fernández propone recuperar los rangos de coronel y teniente de policía en la Fuerza Pública: expertos cuestionan su impacto en la seguridad

Gobierno sostiene que recuperar antiguos rangos fortalecerá la disciplina y la cadena de mando de la Fuerza Pública. Especialistas consideran que el impacto sería principalmente simbólico y narrativo

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
El expediente 25.676 plantea recuperar la nomenclatura que utilizaron durante la década de 1990 la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural. Esos rangos fueron derogados en el 2000.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rangos policíalesLaura FernándezFuerza PúblicaPolicíascoronelteniente
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.