Editorial: China potencia sus ambiciones globales

Su reciente despliegue de capacidad diplomática, músculo económico y poder militar no es benigno. La errática política de Donald Trump le ha dado impulso, pero no debe ser motivo para aceptar los designios de Pekín

Oficiales observan desde la escotilla de un tanque de batalla principal Tipo 99 durante el desfile militar por el 80.º aniversario de la victoria sobre Japón, en la plaza de Tiananmen, Pekín. Foto: Pedro Pardo / AFP
Militares chinos en la escotilla de un tanque de batalla durante el desfile militar organizado por Xi Jinping. China exhibió, este 3 de setiembre, sus armamentos ultramodernos: misiles supersónicos e hipersónicos, drones submarinos, robots militares y tanques “invisibles” para sus atacantes aéreos. (PEDRO PARDO/AFP)







