Las sedes regionales del MEP, como salta a la vista con el desorden descrito, no ejercen –y con la información a su alcance no podrían ejercer— un control adecuado sobre los presupuestos. La consecuencia no es solo el desperdicio de fondos sino también su deficiente aprovechamiento en menoscabo del proceso educativo. En 132 casos, el presupuesto del 2018 no contempló la totalidad de los fondos disponibles y en algunos, las diferencias superaron el 90%.