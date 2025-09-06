Editorial

Editorial: Basta de ignorar las alertas sobre la omnipresencia creciente del plástico

La detección de micropartículas de este material en 40 playas del país debe alertarnos sobre un desafío nacional y global. El plástico es un material con múltiples funciones positivas; lo importante es usarlo con responsabilidad

EscucharEscuchar
Por La Nación
Presencia de microplásticos en la comida y en la vida humana, peligro del plástico para la salud
Estudios hechos por científicos del Colegio de Químicos y la UCR en la arena y las aguas de 40 playas de Costa Rica encontraron diversos niveles de concentración de microplásticos. (Fotografía con fines ilustrativos) (Shutterstock/Foto:)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialplásticosplásticomicroplásticos
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.