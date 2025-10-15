Editorial

Editorial: Los jóvenes recuerdan a los políticos qué significa servir

Un hecho esperanzador ha marcado el inicio de esta campaña electoral: representantes de las juventudes de 18 partidos dieron a conocer un Pacto Ético Interpartidario que detalla 25 compromisos puntuales. La pretensión es que lo suscriban todos los aspirantes a la Presidencia el próximo 7 de noviembre

