Foros

35 jóvenes llaman a aspirantes presidenciales a firmar pacto; este es el documento completo

El Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata 2026 surgió de un taller efectuado en ese poblado de Turrialba; participaron 31 jóvenes de 19 partidos

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación
Bandera de Costa Rica formada por personitas, elecciones 2026
Jóvenes de 19 partidos políticos aspiran a que todos los aspirantes presidenciales suscriban el documento con miras a las elecciones de febrero. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata 2026Jóvenes de 19 partidos políticoscandidatos presidencialesaspirantes presidenciales

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.