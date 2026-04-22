Editorial

Editorial: A 35 años del terremoto de Limón: no olvidemos la principal lección

El mensaje que recibió Costa Rica el 22 de abril de 1991 sigue vigente: sin preparación, el próximo terremoto volverá a poner en evidencia nuestras debilidades. El caos en la respuesta inicial al sismo de 7,7 grados demostró que la preparación no puede ser reactiva, sino constante, técnica y basada en evidencia científica

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Por La Nación
La tierra se rompió en Limón con un remezón de 7,7 grados que en segundos dejó en evidencia las debilidades del Estado para responder a emergencias.







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