¿Cuán fuerte sería otro sismo debajo de San José? Ovsicori estimó la magnitud

San José está sobre un entramado de fallas locales y reciente temblor solo fue un recordatorio de peligro sísmico latente en la capital

Por Juan Fernando Lara Salas
San José, panorámica
Un reporte científico de la semana anterior evidencia que zonas de frecuente sismicidad coinciden con áreas densamente pobladas, un hecho que incrementa sustancialmente la exposición de la población a futuros eventos sísmicos. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







